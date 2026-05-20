14 Pecel Lele Terlaris di Jogja yang Punya Porsi Mengenyangkan dan Rasa Dinilai Autentik Bikin Pengunjung Balik Lagi!

JawaPos.Com - Yogyakarta tidak hanya dikenal dengan gudeg, sate klathak, atau bakmi Jawa, tetapi juga punya banyak warung pecel lele yang selalu ramai pembeli.

Menu sederhana berupa lele goreng renyah, sambal pedas, lalapan segar, dan nasi hangat tetap menjadi pilihan favorit karena rasanya akrab di lidah, porsinya mengenyangkan, dan harganya ramah di kantong.

Tidak heran jika pecel lele menjadi menu andalan untuk makan siang cepat, santap malam setelah beraktivitas, hingga pilihan favorit mahasiswa yang mencari makanan enak tanpa membuat dompet menipis.

Di Jogja, warung pecel lele bisa ditemukan di banyak sudut kota, mulai dari area kampus, pusat kota, hingga kawasan pinggiran yang justru punya pelanggan loyal.

Yang membuat menu ini sulit dilupakan adalah perpaduan rasa gurih dari lele goreng yang renyah dengan sambal ulek pedas yang menggoda.

Banyak tempat bahkan punya ciri khas tersendiri, baik dari tingkat kepedasan, ukuran lele, hingga tambahan lauk lain yang membuat pilihan makan semakin variatif.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas rekomendasi warung kuliner pecel lele di Jogja yang layak dicoba.

1. Pecel Lele Pak Sabar

Pecel Lele Pak Sabar menjadi salah satu favorit pencinta kuliner malam di Yogyakarta karena dikenal memiliki lele goreng yang renyah dengan sambal pedas yang cukup menggugah selera.

Tempat makan ini sering ramai pada malam hari karena menawarkan rasa yang konsisten dan porsi yang cukup mengenyangkan.

Lele gorengnya terasa gurih dengan tekstur renyah di luar namun tetap lembut di bagian dalam, cocok disantap bersama nasi hangat dan lalapan segar.

Selain menu utama pecel lele, tersedia pula berbagai lauk tambahan seperti ayam goreng, tahu, tempe, hingga telur dadar yang membuat pilihan makan semakin lengkap.

Suasana warungnya sederhana khas kaki lima namun tetap nyaman untuk makan santai bersama teman maupun keluarga.

Harga menu umumnya berkisar Rp15.000 hingga Rp25.000. Lokasinya berada di Jalan Suryodiningratan Nomor 8, Mantrijeron, Kota Yogyakarta.