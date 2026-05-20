13 Rekomendasi Pecel Lele di Semarang, Cocok untuk Kulineran Santai Bersama Teman dan Keluarga di Malam Hari

JawaPos.Com - Pecel lele selalu jadi pilihan favorit untuk makan malam karena rasanya akrab di lidah, porsinya mengenyangkan, dan harganya tetap ramah di kantong.

Di Semarang, menu sederhana ini punya banyak penggemar, mulai dari pekerja yang mencari santapan cepat setelah aktivitas seharian hingga keluarga yang ingin kulineran santai dengan menu yang cocok untuk semua kalangan.

Perpaduan lele goreng renyah, sambal pedas yang menggugah selera, lalapan segar, dan nasi hangat membuat pecel lele tetap menjadi pilihan kuliner malam yang tidak pernah sepi peminat.

Semarang punya cukup banyak warung pecel lele yang tersebar di berbagai kawasan, dari pusat kota hingga area kampus.

Beberapa bahkan sudah menjadi langganan warga lokal karena rasa yang konsisten dan porsi yang memuaskan.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas rekomendasi pecel lele di Semarang yang cocok untuk kulineran santai di malam bersama teman maupun keluarga.

1. Pecel Lele Cak Har

Pecel Lele Cak Har menjadi salah satu pilihan populer untuk kuliner malam di Semarang karena dikenal memiliki cita rasa yang konsisten dengan sambal pedas yang cukup menggugah selera.

Tempat makan ini sering ramai pada malam hari oleh warga sekitar maupun pengunjung yang mencari santapan sederhana namun mengenyangkan.

Lele gorengnya memiliki tekstur renyah di luar dan tetap lembut di bagian dalam, sehingga cocok dipadukan bersama nasi hangat dan lalapan segar.

Selain menu utama pecel lele, tersedia pula berbagai lauk tambahan seperti ayam goreng, tahu, tempe, telur dadar, hingga sate usus yang membuat pilihan makan semakin lengkap.

Suasana warungnya sederhana namun tetap nyaman untuk makan santai bersama teman maupun keluarga.

Harga menu di sini umumnya berkisar Rp20.000 hingga Rp40.000 tergantung pilihan lauk.

Lokasinya berada di Jalan Hasanudin, Plombokan, Semarang Utara, Kota Semarang.