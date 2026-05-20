16 Rekomendasi Pecel Lele Paling Enak di Surabaya: Sambal Pedas Nikmat dan Lele Gorengnya Super Renyah!

JawaPos.Com - Pecel lele selalu menjadi pilihan aman saat mencari makan enak, mengenyangkan, dan ramah di kantong di Surabaya.

Perpaduan lele goreng yang renyah, sambal pedas yang menggugah selera, lalapan segar, dan nasi hangat membuat menu sederhana ini tidak pernah kehilangan penggemar.

Apalagi Surabaya punya banyak warung pecel lele yang ramai hingga malam hari, cocok untuk pekerja, mahasiswa, hingga keluarga yang ingin santap praktis dengan rasa memuaskan.

Dilansir dari Google Maps, inilah enam belas rekomendasi pecel lele di Surabaya yang wajib menjadi whistlist kuliner anda ketika berada di kota pahlawan.

Mulai dari warung kaki lima favorit warga hingga spot makan malam yang sudah punya pelanggan setia, berikut rekomendasi yang layak masuk daftar kuliner Anda.

1. Pecel Lele Cak Di Nganjuk

Nama Pecel Lele Cak Di Nganjuk cukup dikenal di kawasan Surabaya Timur, terutama bagi pencinta kuliner malam yang mencari menu sederhana dengan rasa memuaskan.

Tempat makan ini sering menjadi pilihan karena lele gorengnya memiliki tekstur renyah di bagian luar namun tetap lembut saat disantap.

Sambalnya juga menjadi daya tarik utama dengan karakter pedas gurih yang terasa pas dipadukan bersama lalapan segar dan nasi hangat.

Suasana warungnya sederhana khas kaki lima, tetapi justru menghadirkan nuansa makan malam yang santai dan nyaman untuk dinikmati bersama teman maupun keluarga.

Selain lele goreng, tersedia juga beberapa menu pendamping seperti ayam goreng, tahu, tempe, hingga aneka sate usus dan kulit yang membuat pilihan makan semakin lengkap.

Harga menu di sini umumnya berkisar Rp20.000 hingga Rp45.000 tergantung pilihan lauk yang diambil.

Lokasinya berada di Jalan Dharmahusada, Pacar Kembang, Tambaksari, Surabaya.

2. Cak Jik Pecel Lele