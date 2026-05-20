12 Tempat Makan Lezat View Laut di Makassar, Kuliner Tepi Pantai yang Bikin Betah Saat Liburan

JawaPos.com - Kota Makassar dikenal sebagai salah satu kota dengan deretan tempat makan lezat yang menawarkan pemandangan pantai dan laut yang menakjubkan.

Dari kafe tepi pantai bergaya Bali hingga sky lounge di ketinggian gedung, semua pilihan tersedia untuk memanjakan selera dan mata sekaligus.

Kuliner khas daerah ini seperti pallu butung, mie kering, dan es pisang ijo semakin nikmat dinikmati dengan latar pemandangan laut yang memukau.

Dilansir dari laman Travelingyuk dan tripzilla.id pada Rabu (20/5), berikut 12 rekomendasi kuliner tempat makan paling paling lezat view laut dekat pantai Makassar.

1. The Beach Stones Cafe

The Beach Stones Cafe menghadirkan suasana ala Bali dengan bean bag warna-warni, gazebo berkelambu menghadap laut, dan menu pilihan seperti fish n chips, mojito, serta sukun goreng khas Indonesia.

Berlokasi di Jalan Permandian Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, buka Senin–Jumat pukul 12.00–22.00 WITA dan Sabtu–Minggu hingga pukul 23.00 WITA, dengan harga mulai Rp10.000.

2. Ballairate Sunset Bar

Ballairate Sunset Bar menawarkan suasana santai di tepi pantai dengan momen matahari terbenam yang apik sebagai daya tarik utamanya, dilengkapi menu unik seperti ayam saus kembang telur.