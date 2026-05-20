15 Kuliner Bikin Nagih Sekitar Kampus UGM Jogja, Tempat Makan Andalan dan Favorit Mahasiswa

JawaPos.com - Kawasan sekitar UGM Jogja menyimpan banyak pilihan tempat makan nagih yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari bakmi jawa beraroma arang yang sangat khas hingga warung sego pecel legendaris yang sudah ada sejak 1959.

Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan autentik khas daerah, harga sangat terjangkau untuk mahasiswa, hingga jam buka yang sangat fleksibel hingga dini hari.

Dari warung jamur unik dengan menu rendang dan sate jamur hingga angkringan kopi jos ikonik dengan arang membara, kekayaan pilihan makan di kawasan UGM ini sangat tidak ada habisnya.

Dilansir dari laman Rumah123 dan Mamikos pada Rabu (20/5), berikut 15 rekomendasi kuliner tempat makan bikin nagih sekitar kampus UGM Jogja.

1. Nasi Goreng & Bakmi Jawa Pak Pele

Warung yang berlokasi di Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 59 dan buka setiap hari dari pukul 18.00 hingga 01.00 dini hari ini menghadirkan bakmi dan nasi goreng yang dimasak dengan arang menghasilkan aroma sangat khas.

Menu andalan bakmi godog dan bakmi goreng dengan porsi sangat besar tersedia mulai dari Rp20.000, menjadikannya salah satu pilihan makan malam paling populer di kawasan ini.