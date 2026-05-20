16 Kuliner Paling Nikmat Sekitar Malioboro Jogja, Tempat Makan Ikonik yang Murah tapi Berlimpah

JawaPos.com - Kawasan Malioboro Jogja menyimpan banyak pilihan tempat makan nikmat yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari angkringan kopi jos ikonik yang buka hingga dini hari hingga sate kere legendaris dengan harga sangat terjangkau mulai dari Rp2.000 per tusuk.

Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan autentik khas daerah, harga yang sangat ramah di kantong, hingga jam buka yang sangat fleksibel untuk para wisatawan.

Dari gudeg manis yang tersedia sejak pagi hingga mie ayam yang baru buka tengah malam, kekayaan pilihan kuliner di kawasan Malioboro ini sangat tidak ada habisnya untuk dinikmati.

Dilansir dari laman Rumah123 dan tripzilla.id pada Rabu (20/5), berikut 16 rekomendasi kuliner tempat makan paling nikmat sekitar Malioboro Jogja.

1. Angkringan Kopi Jos Lik Man

Angkringan yang berlokasi di Selasar Malioboro dan buka hingga sekitar pukul 03.00 dini hari ini menghadirkan nasi kucing, sate, aneka gorengan, dan kopi jos khas yang disajikan dengan arang panas membara.

Harga sangat terjangkau mulai dari Rp5.000–Rp15.000 menjadikannya destinasi makan malam paling ikonik yang selalu ramai dikunjungi wisatawan di kawasan ini.