10 List Kuliner Sedap Sekitar Stasiun Tugu Jogja, dari Tempat Makan Gudeg hingga Wedang

JawaPos.com - Kawasan sekitar Stasiun Tugu Jogja menyimpan banyak pilihan tempat makan sedap yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari lupis legendaris sejak 1963 hingga gudeg yang buka 24 jam penuh setiap harinya.

Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan autentik khas daerah, sejarah yang sangat panjang, harga terjangkau, hingga jam operasional yang sangat fleksibel.

Dari wedang tahu hangat yang hanya Rp7.000 hingga cakwe renyah yang tersedia sejak subuh, kekayaan kuliner di kawasan Stasiun Tugu ini sangat tidak ada habisnya untuk dinikmati.

Dilansir dari laman Rumah123 dan Labiru Tour pada Rabu (20/5), berikut sepuluh rekomendasi kuliner tempat makan sedap sekitar Stasiun Tugu Jogja.

1. Lupis Mbah Satinem

Warung legendaris yang sudah berdiri sejak 1963 ini berlokasi di Jl. Bumijo No. 52-40, Bumijo, Jetis dan menghadirkan lupis ketan putih kukus dengan siraman gula merah cair dan parutan kelapa di atasnya.

Selain lupis, tersedia pula gatot, cenil, dan tiwul sebagai pilihan jajanan tradisional lainnya dengan harga sangat terjangkau mulai dari Rp10.000.

2. Lombok Idjo Diponegoro