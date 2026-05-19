13 Kuliner Lezat Sekitar Stasiun Tawang Semarang, Cocok Buat Cari Tempat Makan Saat Nunggu Kereta

Rekomendasi kuliner tempat makan lezat sekitar Stasiun Tawang Semarang / foto : Magnific/ simonsupriyadi
JawaPos.com - Kawasan sekitar Stasiun Tawang Semarang menyimpan banyak pilihan tempat makan lezat yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari gulai kambing tanpa santan yang legendaris hingga restoran vintage bergaya kolonial Eropa yang sudah berdiri sejak 1936.
Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan autentik, sejarah yang sangat panjang, harga terjangkau, hingga konsep tempat yang sangat berkarakter.
Dari warung sederhana dengan mangut ikan pedas yang sangat nendang hingga kedai susu legendaris yang sudah berdiri sejak 1950, kekayaan kuliner di kawasan Kota Lama ini sangat tidak ada habisnya.
Dilansir dari laman Rumah123 dan Bobobox pada Selasa (19/5), berikut 13 rekomendasi kuliner tempat makan lezat sekitar Stasiun Tawang Semarang.
Baca Juga: 14 Kuliner Paling Hits dan Enak Sekitar Alun-alun Bandung, Surganya Tempat Makan yang Bikin Ketagihan
1. Gulai Kambing Bustaman Pak Sabar
Warung yang sudah berdiri sejak 1971 ini berlokasi di belakang Gedung Oudetrap, Kota Lama, sekitar 850 meter dari stasiun, dengan harga mulai Rp30.000–Rp32.000 per porsi.
Keunikan utamanya adalah kuah gulai tanpa santan yang diganti serundeng bawang tumbuk menghasilkan rasa gurih dan ringan, dengan pilihan daging, babat, jeroan, dan tulang muda yang sangat empuk.
2. Sate & Gule Kambing 29
Warung yang sudah berdiri sejak 1963 ini berlokasi di Jl. Letjen Suprapto No. 29, tepat di depan Gereja Blenduk, Kota Lama, dengan harga mulai Rp35.000–Rp82.500 per porsi.
Menu sate buntel berupa daging kambing cincang dibungkus lemak lalu dipanggang hingga sangat harum menjadi andalan, dilengkapi gule dan sate campur daging juicy tanpa aroma mengganggu.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20