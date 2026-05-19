13 Kuliner Lezat Sekitar Stasiun Tawang Semarang, Cocok Buat Cari Tempat Makan Saat Nunggu Kereta

JawaPos.com - Kawasan sekitar Stasiun Tawang Semarang menyimpan banyak pilihan tempat makan lezat yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari gulai kambing tanpa santan yang legendaris hingga restoran vintage bergaya kolonial Eropa yang sudah berdiri sejak 1936.

Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan autentik, sejarah yang sangat panjang, harga terjangkau, hingga konsep tempat yang sangat berkarakter.

Dari warung sederhana dengan mangut ikan pedas yang sangat nendang hingga kedai susu legendaris yang sudah berdiri sejak 1950, kekayaan kuliner di kawasan Kota Lama ini sangat tidak ada habisnya.

Dilansir dari laman Rumah123 dan Bobobox pada Selasa (19/5), berikut 13 rekomendasi kuliner tempat makan lezat sekitar Stasiun Tawang Semarang.

1. Gulai Kambing Bustaman Pak Sabar

Warung yang sudah berdiri sejak 1971 ini berlokasi di belakang Gedung Oudetrap, Kota Lama, sekitar 850 meter dari stasiun, dengan harga mulai Rp30.000–Rp32.000 per porsi.

Keunikan utamanya adalah kuah gulai tanpa santan yang diganti serundeng bawang tumbuk menghasilkan rasa gurih dan ringan, dengan pilihan daging, babat, jeroan, dan tulang muda yang sangat empuk.

2. Sate & Gule Kambing 29

Warung yang sudah berdiri sejak 1963 ini berlokasi di Jl. Letjen Suprapto No. 29, tepat di depan Gereja Blenduk, Kota Lama, dengan harga mulai Rp35.000–Rp82.500 per porsi.