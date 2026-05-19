10 Kuliner Paling Lezat Sekitar Stasiun Sukabumi, Tempat Makan Kenyang tapi Kantong Tetap Aman

rekomendasi kuliner tempat makan paling lezat dekat Stasiun Sukabumi. (Magnific/ freepik)

JawaPos.com - Kawasan sekitar Stasiun Sukabumi menyimpan banyak pilihan tempat makan lezat yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari bubur ayam legendaris hingga nasi uduk unik berwarna ungu yang sangat istimewa.

Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan, cita rasa autentik khas Sunda, hingga konsep tempat yang sangat memanjakan semua jenis pengunjung.

Dari warung kuliner tradisional yang sudah berdiri sejak 1940-an hingga kafe modern dengan interior estetik dan WiFi kencang, pilihan makan di sekitar stasiun ini sangat lengkap.

Dilansir dari laman Rumah123 dan Traveloka pada Selasa (19/5), berikut sepuluh rekomendasi kuliner tempat makan paling lezat dekat Stasiun Sukabumi.

1. Bubur Ayam Bunut

Tempat makan legendaris yang berlokasi di Jl. Siliwangi dan sudah ada sejak tahun 1970-an ini menyajikan bubur dengan tekstur sangat kental dan gurih yang selalu ramai dikunjungi.