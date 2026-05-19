19 Kuliner Paling Maknyus Dekat Stasiun Bogor, Cocok Buat Tempat Makan Kenyang Saat Transit

JawaPos.com - Kawasan sekitar Stasiun Bogor menyimpan banyak pilihan tempat makan maknyus yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari toge goreng legendaris tahun 1940-an hingga martabak klasik yang sudah berdiri sejak 1975.

Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan autentik khas daerah, harga yang sangat terjangkau, hingga suasana yang sangat nyaman untuk semua kalangan.

Dari warung kuliner tradisional dengan cita rasa yang sangat terjaga hingga kedai modern yang cocok untuk nongkrong bersama teman, pilihan makan di kawasan Stasiun Bogor sangat lengkap.

Dilansir dari laman Rumah123 dan Traveloka pada Selasa (19/5), berikut 19 rekomendasi kuliner tempat makan paling maknyus dekat Stasiun Bogor.

1. Toge goreng H. Gebro

Warung legendaris yang berlokasi di Pasar Anyar Blok B.2, Jl. Pengadilan, Bogor Tengah ini sudah ada sejak tahun 1940-an dan menyajikan toge goreng berisi mie kuning, tahu, dan ketupat yang disiram bumbu tauco dan oncom sangat gurih.

Meskipun namanya goreng, proses memasaknya menggunakan teknik merebus dengan harga mulai Rp16.000 yang sangat terjangkau.