14 Kuliner Paling Hits dan Enak Sekitar Alun-alun Bandung, Surganya Tempat Makan yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Kawasan alun-alun Bandung menyimpan deretan tempat makan enak dan hits yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari warung kopi legendaris bersuasana tempo dulu hingga restoran bersejarah yang sudah berdiri sejak 1910.

Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan autentik khas Sunda, cita rasa kuliner Eropa klasik, hingga jajanan tradisional yang sangat langka dan selalu diburu pembeli.

Dari warung nasi merakyat dengan sambal yang sangat nendang hingga toko kue bergaya kolonial Belanda yang sangat instagramable, pilihan makan di sekitar alun-alun Bandung sangat lengkap.

Dilansir dari laman Rumah123 dan Traveloka pada Selasa (19/5), berikut 14 rekomendasi kuliner tempat makan paling hits sekitar Alun-alun Bandung.

1. Warung Nasi Ibu Imas

Warung yang berlokasi di Jl. Balonggede No. 48, Balonggede, Regol dan buka setiap hari dari pukul 07.00 hingga 19.00 ini sudah hadir sejak 1980 dengan menu ayam goreng sambal dadak dan karedok leunca yang sangat ikonik.

Sambal khas berwarna hijau dan merah yang sangat nendang menjadikan warung legendaris ini selalu ramai dikunjungi dan sering kehabisan menu sebelum waktu tutup, mulai dari Rp20.000.

2. Warung Kopi Purnama