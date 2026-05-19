14 Kuliner Paling Enak Sekitar Stasiun Solo Balapan, Ada Tengkleng Legendaris yang Bikin Nagih Pol

JawaPos.com - Kawasan Stasiun Balapan Solo menyimpan banyak pilihan kuliner enak yang cocok dinikmati sebelum atau sesudah perjalanan kereta.

Dari selat Solo khas yang autentik hingga warung sate kambing buntel legendaris, pilihan makanan di sekitar stasiun balapan ini sangat beragam.

Setiap tempat makan di kawasan Stasiun Balapan Solo memiliki keunikan tersendiri, mulai dari masakan Jawa rumahan hingga destinasi kuliner malam yang buka hingga tengah malam.

Dilansir dari laman Rumah123 dan Traveloka pada Selasa (19/5), berikut 14 rekomendasi kuliner paling enak dekat stasiun Solo Balapan.

1. Selat Vien's Pusat

Berlokasi di Jalan Hasanudin Nomor 99 D/E, Punggawan, Banjarsari, sekitar 550 meter dari Stasiun Solo Balapan, restoran yang berdiri sejak 2008 ini buka setiap hari.

Menu andalan Selat Daging Cacah berisi daging sapi cincang empuk, telur rebus, kentang goreng, buncis, wortel, timun, dan selada, disiram kuah rempah gurih manis dengan harga Rp13.000 hingga Rp15.000 per porsi.

2. Sate Kambing Buntel Pak H. Kasdi