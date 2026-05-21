15 Oleh-Oleh Semarang Terfavorit yang Wajib Dibeli Saat Berkunjung, Kuliner Legendaris hingga Batik Khas

Semarang dikenal bukan hanya karena wisata sejarah dan bangunan ikoniknya, tetapi juga ragam oleh-oleh khas yang selalu diburu wisatawan.

Mulai dari camilan tradisional, makanan khas, hingga kerajinan lokal, semuanya punya cita rasa dan ciri tersendiri.

Jika sedang berlibur ke Kota Atlas, berikut rekomendasi oleh-oleh khas Semarang yang layak masuk daftar belanja seperti dilansir dari laman Niagatour dan Ascott Star Rewards.

1. Bandeng Presto

Bandeng presto menjadi salah satu ikon oleh-oleh paling terkenal dari Semarang dan hampir selalu diburu wisatawan. Ikan bandeng diolah menggunakan teknik presto bertekanan tinggi sehingga duri-durinya menjadi lunak dan dapat dimakan.

Daging ikannya tetap lembut dengan cita rasa gurih yang meresap hingga ke bagian dalam. Biasanya bandeng presto dijual dalam kemasan praktis sehingga mudah dibawa pulang sebagai buah tangan.

2. Kue Sarang Madu

Kue sarang madu dikenal karena bentuknya yang unik menyerupai sarang lebah dengan tekstur berongga di bagian dalam.