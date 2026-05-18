13 Soto Daging Paling Mantap di Solo, Perpaduan Daging Sapi Lembut dan Kuah Bening Tradisional Khas Nusantara, Cocok untuk Sarapan! 

JawaPos.Com - Solo dikenal sebagai kota budaya yang kaya akan warisan kuliner tradisional dengan cita rasa khas Jawa yang sulit dilupakan.

Selain selat Solo, tengkleng, timlo, nasi liwet, dan sate buntel, soto daging juga menjadi salah satu hidangan favorit yang banyak diburu oleh pencinta makanan berkuah.

Semangkuk soto daging hangat dengan kuah gurih kaya rempah, potongan daging sapi lembut, serta pelengkap seperti sambal, jeruk nipis, bawang goreng, dan nasi hangat selalu menjadi kombinasi sederhana yang berhasil menghadirkan kepuasan maksimal.

Daya tarik soto daging di Solo terletak pada racikan bumbu tradisional yang khas. Beberapa tempat menyajikan kuah bening ringan dengan sentuhan rasa khas Jawa, sementara lainnya menawarkan rasa gurih yang lebih kuat dengan aroma rempah Nusantara yang menggoda.

Ditambah lagi, banyak warung soto di Solo yang sudah melegenda dengan pelanggan setia lintas generasi, menjadikan pengalaman berburu soto di kota ini selalu menarik.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas rekomendasi soto daging paling mantap di Solo dengan daging sapi empuk dan cita rasa kuah bening yang autentik.

1. Soto Gading

Soto Gading merupakan salah satu kuliner legendaris Solo yang sangat populer dan sudah lama menjadi favorit warga lokal maupun wisatawan.

Tempat makan ini bahkan sering dikunjungi tokoh nasional karena cita rasanya yang khas dan konsisten dari waktu ke waktu.

Kuah sotonya terkenal gurih namun tetap ringan khas Solo, dengan perpaduan rempah yang lembut dan nyaman di lidah.

Potongan daging sapi yang digunakan juga cukup empuk sehingga membuat semangkuk soto terasa semakin nikmat saat disantap hangat.

Selain kuahnya yang khas, Soto Gading juga terkenal dengan berbagai pilihan lauk pendamping seperti sate telur puyuh, perkedel, tempe goreng, hingga aneka jeroan yang membuat pengalaman makan semakin lengkap.

Suasananya sederhana namun selalu ramai, terutama saat pagi dan jam makan siang.

Harga sekitar Rp20.000 hingga Rp45.000 per orang, beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 75, Joyosuran, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah.