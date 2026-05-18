15 Soto Daging Paling Rekomended di Semarang: Kuah Gurih Kaya Rempah dan Potongan Daging Empuk yang Bikin Ketagihan

JawaPos.Com - Semarang dikenal sebagai salah satu kota kuliner terbaik di Jawa Tengah yang punya banyak sajian tradisional menggoda selera.

Selain lumpia, tahu gimbal, nasi ayam, dan bandeng presto, soto daging juga menjadi salah satu hidangan favorit yang selalu dicari pencinta kuliner berkuah.

Sajian hangat dengan kuah gurih kaya rempah, potongan daging empuk, dan pelengkap seperti sambal, jeruk nipis, bawang goreng, hingga nasi hangat ini selalu berhasil menghadirkan sensasi makan yang memuaskan, baik saat pagi hari maupun makan siang.

Daya tarik soto daging di Semarang terletak pada racikan kuahnya yang khas.

Ada yang menyajikan kuah bening dengan rasa ringan namun kaya bumbu, ada pula yang menghadirkan rasa gurih yang lebih pekat dengan karakter rempah yang kuat.

Setiap tempat biasanya punya ciri khas tersendiri, baik dari pilihan bagian daging, cara penyajian, hingga pelengkap yang membuat pengalaman makan terasa berbeda.

Tidak heran jika berburu soto daging di Semarang selalu menjadi agenda menarik bagi wisatawan maupun warga lokal.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas soto daging paling enak dan rekomended di Semarang, kuah kaya rempah dan daging empuk yang bikin ketagihan.

1. Soto Bokoran 1949

Soto Bokoran menjadi salah satu kuliner legendaris Semarang yang sudah dikenal luas oleh pencinta makanan berkuah khas Jawa Tengah.

Tempat ini selalu ramai pembeli, terutama saat jam sarapan dan makan siang, karena terkenal dengan kuah sotonya yang gurih, ringan, namun tetap kaya rasa.

Potongan daging sapi yang digunakan cukup empuk dan berpadu nikmat dengan taburan bawang goreng, daun seledri, serta sambal yang membuat rasa soto semakin menggugah selera.

Selain rasa kuah yang khas, banyak pelanggan juga menyukai nuansa tradisional yang masih dipertahankan hingga sekarang.

Tempat ini cocok untuk menikmati sarapan hangat maupun makan siang bersama keluarga.