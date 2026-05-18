14 Rekomendasi Martabak Paling Nagih di Jogja, Punya Cita Rasa Premium Tapi Harganya Gak Bikin Kantong Jebol!

JawaPos.Com - Martabak manis atau martabak gurih di Jogja memang sangat beragam dan mudah ditemukan, namun yang memiliki cita rasa premium dengan harga bersahabat mungkin masih cukup sulit dicari.

Ya, Yogyakarta selalu punya daya tarik kuat dalam urusan kuliner, mulai dari makanan tradisional khas Jawa hingga jajanan malam yang selalu ramai diburu.

Salah satu camilan yang tidak pernah kehilangan penggemar adalah martabak manis dan gurih yang cocok untuk camilan atau buruan kuliner malam.

Baik martabak manis dengan tekstur lembut, mentega melimpah, dan topping menggoda, maupun martabak telur dengan isian gurih yang kaya rempah, semuanya menjadi pilihan favorit untuk menemani malam yang santai bersama keluarga, pasangan, atau teman.

Martabak di Jogja hadir dalam banyak pilihan, mulai dari yang legendaris hingga brand premium kekinian.

Ada yang menawarkan rasa klasik dengan topping cokelat, kacang, dan keju, ada juga varian modern dengan red velvet, matcha, hingga topping premium yang menggoda.

Untuk pencinta rasa gurih, martabak telur dengan daging cincang, telur, dan bumbu aromatik juga selalu jadi incaran.

Menariknya, banyak tempat martabak di Jogja yang menawarkan kualitas rasa premium tanpa harus membuat dompet menjerit.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas rekomendasi martabak manis dan martabak gurih telur di Jogja dengan cita rasa premium tapi gak bikin kantong para pembeli jebol.

1. Martabak Kubang Hayuda

Martabak Kubang Hayuda menjadi salah satu favorit di Jogja, terutama bagi pencinta martabak telur dengan cita rasa autentik khas Minang yang cukup kuat.

Tempat ini terkenal dengan isian daging cincang yang padat, perpaduan telur yang melimpah, serta racikan bumbu rempah yang terasa gurih dan kaya rasa.

Kulit martabaknya dibuat tipis namun tetap renyah di bagian luar, sementara bagian dalamnya tetap lembut sehingga memberikan sensasi makan yang lebih nikmat.

Selain martabak telur, tersedia juga martabak manis dengan berbagai pilihan topping menarik seperti cokelat, keju, kacang, wijen, hingga kombinasi kekinian yang cukup menggoda.