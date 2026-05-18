Rekomendasi 13 Warung Martabak Terbaik di Semarang: Pecinta Kuliner Malam Wajib Coba, Harganya Pun Ramah di Kantong!

Ilustrasi martabak di Semarang. (Google Maps)
Semarang dikenal sebagai kota kuliner yang punya banyak pilihan menarik untuk dinikmati dari pagi hingga malam hari.
Selain lumpia, tahu gimbal, dan aneka makanan khas Jawa Tengah, martabak juga menjadi salah satu kuliner malam favorit yang selalu punya tempat di hati banyak orang.
Baik martabak manis dengan tekstur lembut, aroma mentega yang menggoda, dan topping melimpah, maupun martabak telur dengan isian gurih kaya rempah, keduanya menjadi pilihan sempurna untuk menemani malam santai bersama keluarga, pasangan, atau teman.
Menariknya, Semarang punya banyak tempat martabak yang menawarkan kualitas rasa premium tanpa harus menguras dompet.
Anda bisa menemukan martabak klasik dengan topping cokelat, kacang, dan keju, hingga varian modern dengan rasa-rasa kekinian yang menggoda.
Sementara untuk pencinta rasa gurih, martabak telur dengan isian daging, daun bawang, dan bumbu khas tetap menjadi favorit sepanjang waktu.
Beberapa tempat bahkan sudah melegenda dan terus ramai karena konsistensi rasa yang terjaga.
Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas warung martabak terbaik di Semarang dengan rasa enak dan harga yang tetap ramah di kantong.
1. Martabak Kubang Hayuda
Martabak Kubang Hayuda menjadi salah satu pilihan favorit di Semarang, terutama bagi pencinta martabak telur dengan cita rasa autentik khas Minang yang cukup kuat.
Tempat ini dikenal dengan isian daging cincang yang padat, perpaduan telur yang melimpah, serta racikan rempah yang terasa gurih dan kaya rasa sejak gigitan pertama.
Kulit martabaknya dibuat tipis namun tetap renyah di bagian luar, sementara bagian dalamnya masih terasa lembut sehingga memberikan tekstur yang nikmat ketika disantap hangat.
Selain martabak telur, tersedia juga martabak manis dengan berbagai pilihan topping seperti cokelat, keju, kacang, wijen, hingga kombinasi topping kekinian yang cukup menarik.
Banyak pelanggan datang pada malam hari untuk menikmati martabak hangat bersama keluarga maupun teman.
Tempat ini cukup populer karena kualitas rasa yang konsisten dan ukuran porsinya yang cukup besar untuk dinikmati bersama-sama.
