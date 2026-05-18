15 Martabak Paling Endul di Surabaya: Rasanya Lumer di Mulut dan Cocok untuk Kuliner Malam!

JawaPos.Com - Surabaya tidak pernah kehabisan pilihan kuliner malam yang menggoda, mulai dari sate, nasi goreng, seafood, hingga camilan legendaris yang selalu punya tempat di hati pencinta makanan.

Salah satu yang paling sering dicari saat malam hari adalah martabak. Sajian yang satu ini memang punya daya tarik kuat karena cocok dinikmati dalam berbagai suasana, baik untuk nongkrong santai bersama teman, quality time bersama keluarga, hingga menjadi comfort food saat ingin menikmati camilan hangat dengan rasa yang memanjakan lidah.

Martabak di Surabaya hadir dengan banyak variasi menarik. Untuk pecinta rasa manis, ada martabak dengan tekstur lembut, mentega melimpah, topping klasik seperti cokelat, kacang, keju, hingga varian premium kekinian.

Sementara bagi penggemar rasa gurih, martabak telur dengan isian daging, telur, dan bumbu rempah khas juga selalu jadi favorit.

Banyak tempat martabak di Surabaya bahkan sudah menjadi legenda kuliner malam dengan pelanggan setia yang terus datang karena rasa yang konsisten dan kualitas yang tetap terjaga.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas martabak endul di Surabaya yang rasanya lumer di mulut dan cocok untuk kuliner malam.

1. Martabak Boss

Martabak Boss menjadi salah satu pilihan populer bagi pencinta martabak premium di Surabaya yang ingin menikmati perpaduan rasa modern dan kualitas bahan yang cukup memuaskan.

Tempat ini dikenal dengan tekstur martabak manis yang lembut, tebal, dan terasa buttery ketika masih hangat.

Pilihan topping yang tersedia juga sangat beragam, mulai dari cokelat, keju, kacang, wijen, Oreo, Nutella, hingga kombinasi premium yang tampil melimpah di atas martabak.

Selain martabak manis, varian martabak telur di sini juga cukup digemari karena menggunakan isian daging yang padat, telur melimpah, dan bumbu gurih yang terasa meresap hingga ke bagian kulitnya.

Suasana outletnya cukup nyaman untuk membeli langsung maupun dibawa pulang sebagai camilan keluarga.

Banyak pelanggan menyukai konsistensi rasa dan ukuran porsinya yang cukup besar sehingga cocok dinikmati bersama teman atau keluarga saat malam hari.

Untuk menikmati menu di sini, Anda bisa menyiapkan budget sekitar Rp45.000 hingga Rp150.000 per porsi, sementara alamat lengkapnya berada di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 62, Surabaya.