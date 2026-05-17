14 Kuliner Pecel Khas Solo dengan Lauk Tradisional Lengkap, Sambal Kacang Nikmat, dan Harga yang Ramah di Kantong

JawaPos.Com - Solo dikenal sebagai kota budaya yang juga kaya akan kuliner tradisional dengan cita rasa khas yang selalu dirindukan.

Di tengah berkembangnya cafe modern dan tempat makan kekinian, kuliner tradisional seperti pecel tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat lokal maupun wisatawan.

Sajian sederhana yang terdiri dari aneka sayuran segar, siraman sambal kacang yang gurih manis, serta pelengkap seperti rempeyek, telur, tempe, sate usus, ayam goreng, hingga lauk tradisional lainnya selalu berhasil menghadirkan rasa nyaman yang akrab di lidah.

Pecel di Solo memiliki karakter yang khas dibanding daerah lain. Bumbu kacangnya cenderung lembut dengan perpaduan rasa gurih dan manis yang pas, sesuai selera masyarakat Jawa.

Ditambah dengan pilihan lauk yang lengkap dan harga yang relatif terjangkau, pecel menjadi salah satu menu favorit untuk sarapan hingga makan siang.

Banyak warung pecel di Solo yang sudah melegenda dan memiliki pelanggan setia dari berbagai generasi, sementara beberapa tempat lainnya menghadirkan konsep lebih modern tanpa meninggalkan cita rasa tradisional.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas rekomendasi pecel khas Solo dengan lauk tradisional lengkap dan harga yang ramah di kantong.

1. Pecel Bu Kis

Pecel Bu Kis menjadi salah satu kuliner legendaris di Solo yang cukup dikenal oleh pencinta makanan tradisional Jawa.

Tempat makan ini memiliki cita rasa khas rumahan yang sederhana namun selalu berhasil membuat pelanggan kembali datang.

Sambal kacangnya terkenal gurih dengan perpaduan rasa manis yang pas, memiliki tekstur lembut dan aroma kacang sangrai yang cukup kuat.

Saat dipadukan dengan aneka sayuran segar seperti bayam, kacang panjang, tauge, dan daun singkong, rasanya menjadi semakin nikmat dan memuaskan.

Selain sayuran yang segar, Pecel Bu Kis juga terkenal dengan rempeyek renyah yang menjadi pelengkap wajib dalam setiap porsi.

Pengunjung dapat memilih berbagai lauk tambahan seperti telur rebus, tempe goreng, ayam goreng, sate usus, hingga tahu bacem yang membuat hidangan terasa semakin lengkap dan mengenyangkan.