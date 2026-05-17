13 Kuliner Pecel Enak di Jogja dengan Lauk Lengkap dan Harga Murah, Selalu Dicari Pecinta Kuliner Lokal hingga Wisatawan!

JawaPos.Com - Yogyakarta selalu punya tempat istimewa di hati pencinta kuliner tradisional.

Di tengah ramainya cafe kekinian, tempat nongkrong modern, dan beragam makanan viral yang terus bermunculan, kuliner sederhana seperti pecel tetap menjadi pilihan favorit banyak orang.

Hidangan berbasis sayuran segar yang disiram sambal kacang gurih manis ini memang punya daya tarik tersendiri, terutama ketika dipadukan dengan aneka lauk tradisional seperti telur bacem, tempe goreng, sate usus, ayam goreng, peyek kacang, hingga tahu dan perkedel yang membuat satu porsi pecel terasa semakin lengkap dan memuaskan.

Di Jogja, pecel bukan sekadar makanan murah meriah, tetapi juga bagian dari keseharian masyarakat yang dekat dengan cita rasa rumahan.

Banyak warung pecel di kota ini sudah memiliki pelanggan setia karena rasa autentiknya yang konsisten, harga yang bersahabat, dan suasana makan yang sederhana namun nyaman.

Mulai dari warung kaki lima hingga depot makan tradisional, pilihan pecel di Jogja sangat beragam dan cocok untuk sarapan, makan siang, maupun santapan cepat yang tetap mengenyangkan.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas rekomendasi kuliner pecel enak di Jogja dengan lauk lengkap dan harga murah.

1. Pecel SGPC Bu Wiryo 1959

Pecel SGPC Bu Wiryo menjadi salah satu ikon kuliner tradisional di Yogyakarta yang sudah sangat dikenal, terutama di kalangan mahasiswa, wisatawan, hingga warga lokal.

SGPC sendiri merupakan singkatan dari Sego Pecel, sajian sederhana khas Jawa yang justru memiliki daya tarik kuat karena cita rasanya yang autentik dan suasana makannya yang khas.

Tempat ini terkenal dengan sambal kacangnya yang gurih, sedikit manis, dan memiliki tekstur lembut sehingga cocok dipadukan dengan aneka sayuran segar seperti bayam, kacang panjang, tauge, dan daun singkong.

Selain sayurannya yang segar, pilihan lauk di SGPC Bu Wiryo juga cukup lengkap.

Pengunjung dapat menikmati tambahan telur, tempe goreng, sate usus, ayam goreng, tahu bacem, hingga peyek renyah yang menjadi pelengkap wajib dalam satu porsi pecel.

Perpaduan rasa sederhana namun kaya bumbu membuat tempat ini selalu ramai, terutama saat jam makan pagi dan siang.