12 Rekomendasi Pecel Legendaris di Semarang yang Memiliki Cita Rasa Khas Jawa Tengah dan Bikin Ketagihan Sejak Suapan Pertama

JawaPos.Com - Semarang dikenal sebagai kota yang kaya akan kuliner khas Jawa Tengah dengan cita rasa yang akrab di lidah dan penuh nostalgia.

Di tengah banyaknya pilihan makanan modern yang terus bermunculan, kuliner tradisional seperti pecel tetap menjadi favorit yang tidak pernah kehilangan penggemar.

Sajian sederhana berupa aneka sayuran segar dengan siraman sambal kacang gurih manis yang khas, dipadukan dengan lauk tradisional seperti tempe goreng, telur, sate usus, rempeyek, ayam goreng, hingga paru, selalu berhasil menciptakan pengalaman makan yang sederhana namun memuaskan.

Pecel khas Jawa Tengah memiliki karakter rasa yang sedikit berbeda dibanding daerah lain.

Bumbu kacangnya cenderung lebih lembut dengan perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan aroma rempah yang khas. Itulah sebabnya banyak orang merasa sulit berhenti setelah suapan pertama.

Di Semarang sendiri, ada banyak warung pecel legendaris yang sudah lama menjadi favorit warga lokal, mulai dari tempat sederhana di sudut kota hingga depot makan tradisional yang terkenal dengan cita rasa autentiknya.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi pecel legendaris di Semarang dengan cita rasa khas Jawa Tengah yang bikin ketagihan.

1. Pecel Yu Sri

Pecel Yu Sri menjadi salah satu kuliner tradisional favorit di Semarang yang dikenal dengan cita rasa autentik khas Jawa Tengah.

Tempat makan ini cukup populer di kalangan warga lokal karena menawarkan rasa rumahan yang sederhana namun tetap menggugah selera.

Sambal kacangnya memiliki tekstur lembut dengan perpaduan rasa gurih dan manis yang pas, dipadukan dengan aneka sayuran segar seperti bayam, kacang panjang, tauge, dan daun singkong yang membuat hidangan terasa semakin nikmat.

Selain sayuran yang segar, pilihan lauk di Pecel Yu Sri juga cukup lengkap.

Pengunjung dapat menikmati tambahan telur rebus, tempe goreng, tahu bacem, sate usus, ayam goreng, hingga peyek renyah yang menjadi pelengkap wajib dalam satu porsi pecel.

Perpaduan rasa sederhana namun kaya bumbu membuat tempat ini cocok untuk sarapan maupun makan siang santai bersama keluarga.