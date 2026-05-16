10 Warung Soto Paling Enak dan Legendaris di Jogja, Kuah Gurihnya Bikin Selalu Dirindukan

JawaPos.com - Yogyakarta tidak hanya terkenal sebagai kota budaya dan destinasi wisata favorit, tetapi juga surga kuliner tradisional yang selalu berhasil memikat wisatawan.

Salah satu hidangan yang paling banyak diburu saat berada di Kota Gudeg adalah soto.

Sajian berkuah hangat ini memiliki banyak variasi rasa, mulai dari kuah bening gurih, kuah kuning kaya rempah, hingga soto dengan isian unik yang sulit ditemukan di daerah lain.

Setiap warung soto di Jogja memiliki ciri khas tersendiri yang membuat pengunjung rela datang kembali.

Ada yang mempertahankan resep turun-temurun sejak puluhan tahun lalu, ada pula yang terkenal karena cara penyajiannya yang unik dan autentik.

Tidak heran jika kuliner soto di Jogja selalu menjadi incaran wisatawan lokal maupun luar daerah.

Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi soto terenak di Jogja, berikut daftar 10 warung soto legendaris yang terkenal dengan rasa gurih, porsi melimpah, dan pengalaman makan yang sulit dilupakan dirangkum dari google maps pada Kamis (14/06).

1. Soto Kadipiro Soto Kadipiro dikenal sebagai salah satu warung soto paling legendaris di Yogyakarta karena telah berdiri sejak tahun 1921.

Warung ini terkenal dengan kuah kuning berbahan kaldu ayam kampung yang memiliki rasa gurih dan kaya rempah.