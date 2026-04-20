9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

JawaPos.com – Bandung menyimpan banyak pilihan kuliner soto yang lezat dan beragam dari berbagai daerah.

Dari soto khas lokal hingga soto Betawi dan Lamongan, kuliner soto di Bandung hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi soto enak di Bandung, daftar berikut bisa jadi panduan yang tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Senin (20/4), berikut sembilan rekomendasi tempat kuliner soto enak di Bandung.

1. Kedai Ahri

Kedai ini berlokasi di Jalan Kayuagung II Nomor 16, Turangga, Kecamatan Lengkong, dan menyajikan menu andalan Soto Khas Garut dengan harga mulai dari Rp 25.000 per porsi.

Isian sotonya sangat lengkap dengan daging berlemak yang matang sempurna dan bumbu yang sangat meresap, dinikmati dalam suasana rumahan bernuansa kayu yang hangat dan klasik.

2. Soto Bandung M Tarya

Warung sederhana yang berlokasi di Jalan Sawah Kurung Nomor 16, Ciateul, Kecamatan Regol, ini menyajikan soto daging sapi dengan isian lobak, tetelan, has dalam, kacang kedelai goreng, dan seledri.