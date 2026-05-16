Deep Roast Milk Tea: Minuman Teh Susu Aroma Karamel yang Hemat ala Rumahan

Potret deep roast milk tea versi hemat dan leas sugar. (Sumber: instagram.com/@madeby.janicee)
Bahan-bahan
5 sdm teh bubuk melati
4 sdm gula pasir (bisa disesuaikan untuk less sugar)
150 ml air
700 ml susu cair
6 gr krimer
Topping sesuai selera (boba, jelly, atau foam)
Cara Membuat
1. Seduh teh pekat
Rebus 150 ml air lalu masukkan teh bubuk melati. Aduk dan masak hingga warna dan aromanya keluar maksimal. Ini yang menjadi dasar “deep roast” dari milk tea ini.
2. Tambahkan gula
Masukkan gula pasir ke dalam teh panas, aduk hingga larut sempurna. Jika ingin versi less sugar, jumlah gula bisa dikurangi sesuai selera.
3. Campur dengan susu
Setelah teh agak hangat, tambahkan susu cair dan krimer. Aduk rata hingga semua tercampur sempurna dan teksturnya menjadi creamy.
4. Penyajian
Sajikan dalam gelas berisi es batu jika ingin versi dingin. Tambahkan topping sesuai selera seperti jelly, boba, atau foam untuk pengalaman minum yang lebih lengkap.
Deep Roast Milk Tea ini cocok banget untuk kamu yang suka minuman teh susu dengan rasa lebih bold tapi tetap creamy. Aroma melati yang kuat membuat minuman ini terasa lebih premium, meskipun dibuat dengan bahan sederhana.
Selain enak untuk diminum sendiri, resep ini juga punya potensi besar untuk dijadikan ide jualan karena modalnya rendah dan hasilnya cukup banyak. Dengan sedikit kreativitas di topping, minuman ini bisa terlihat lebih menarik dan kekinian.
Sebagai penutup, Deep Roast Milk Tea adalah contoh bahwa minuman sederhana bisa terasa spesial hanya dengan teknik seduh yang tepat. Creamy, harum, dan bikin nagih di setiap tegukan!
