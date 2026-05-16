Cheesy Honey Butter Toast: Roti Lumer Manis Gurih yang Simpel Tapi Nagih

Potret cheesy honey butter toast yang cocok untuk sarapan atau snack simpel. (Sumber: instagram.com/adekoerniawan_s)



JawaPos.com - Kalau lagi pengen camilan yang cepat dibuat tapi rasanya seperti dessert cafe, Cheesy Honey Butter Toast dari @adekoerniawan_s ini bisa jadi pilihan paling aman. Perpaduan roti panggang yang renyah, butter yang harum, madu yang manis, dan keju yang lumer bikin menu ini terasa simple tapi super satisfying.



Konsep rasa dari toast ini ada di keseimbangan manis dan gurih. Madu dan brown sugar memberikan rasa caramel-like yang hangat, sementara butter dan keju cheddar plus mozzarella menambahkan rasa gurih creamy yang bikin teksturnya makin kaya. Saat dipanggang, bagian atasnya akan sedikit caramelized, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan meleleh.



Menu ini cocok banget untuk sarapan cepat, teman minum teh atau kopi, bahkan camilan malam saat ingin sesuatu yang comforting tanpa ribet. Bahannya sederhana, cara buatnya juga cepat, tapi hasil akhirnya terasa seperti menu bakery.



Bahan-bahan

Roti tawar

2 slice keju cheddar

Keju mozzarella secukupnya

1 sdm butter

2 sdm madu

2 sdm brown sugar

Sejumput garam

Sejumput brown sugar (opsional topping tambahan)



Cara Membuat

1. Siapkan roti

Letakkan roti tawar di atas loyang atau pan. Susun keju cheddar dan mozzarella di atasnya.

2. Tambahkan topping

Campurkan butter, madu, brown sugar, dan sejumput garam. Oleskan atau tuangkan di atas roti hingga merata. Tambahkan sedikit brown sugar lagi untuk efek caramelized.

3. Panggang

Panggang roti hingga keju meleleh dan bagian atasnya berwarna keemasan serta sedikit karamel.

4. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat agar tekstur keju masih lumer dan buttery.



Cheesy Honey Butter Toast ini punya rasa yang unik: manis dari madu dan gula, gurih dari butter dan keju, serta aroma panggang yang bikin nagih. Setiap gigitan terasa lembut, lumer, dan sedikit crispy di bagian pinggir.



Sebagai penutup, resep ini membuktikan kalau camilan enak tidak harus ribet. Dengan bahan sederhana, kamu bisa bikin toast ala cafe yang comforting dan bikin mood naik seketika.