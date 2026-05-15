Bingung Mau Bawa Apa dari Semarang? Intip 12 Daftar Oleh-Oleh Paling Ikonik yang Wajib Dibungkus

JawaPos.com - Semarang selain memiliki kota yang indah, juga memiliki berbagai kuliner khas yang unik. Kota ini memiliki banyak pilihan oleh-oleh, mulai dari yang bercita rasa manis sampai gurih otentik yang sulit ditemukan di daerah lain.

Tidak hanya lumpianya yang sudah melegenda, kuliner kota Semarang juga banyak dipengaruhi berbagai budaya. Mulai dari moaci dengan tekstur kenyal sampai torakur, manisan khas Semarang yang memiliki cita rasa manis legit.

Dua belas oleh-oleh ini sangat direkomendasikan untuk Anda bawa pulang. Merangkum ulasan dari kanal YouTube @10bestid, berikut buah tangan Semarang yang paling ikonik dan wajib dibungkus.

1. Lumpia

Semarang adalah Kota Lumpia. Tidak lengkap rasanya jika tidak membawa oleh-oleh yang satu ini. Lumpia biasanya memiliki isian rebung, ebi, atau daging ayam. Lumpia basah adalah oleh-oleh yang paling pas di bawa pulang, karena bisa tahan satu minggu. Tempat yang paling direkomendasikan untuk membeli lumpia otentik khas Semarang adalah di kedai Lunpia Gang Lombok.

2. Bakso Tahu Ungaran

Tahu bakso ungaran berbeda dengan daerah lain. Tahu bakso khas Ungaran memiliki tekstur tebal dan padat, dengan isian daging sapi asli. Terdapat dua jenis tahu bakso yakni tahu bakso kukus dan goreng. Anda bisa membeli oleh-oleh lezat ini di kedai Tahubaxo Ibu Pudji.

3. Tahu Petis

Tahu Petis juga bisa Anda jadikan oleh-oleh khas Kota Semarang. Tahu petis ini menggunakan petis udang yang tebal kemudian diracik menggunakan bumbu spesial, sehingga rasanya tidak amis sama sekali. Tahu petis banyak ditemukan di kawasan simpang lima.