10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Semarang Paling Populer, Rasa Otentik Bikin Kalap Bawa Pulang! 

JawaPos.Com - Berjalan di sudut-sudut Semarang selalu meninggalkan satu keinginan yang sama untuk membawa pulang rasa khas dari kota Jawa Tengah ini.

Oleh-oleh di Semarang bukan sekadar makanan, tetapi juga bagian dari pengalaman perjalanan.

Banyak pilihan yang tidak hanya enak, tetapi juga praktis dibawa dan tahan lama.

Mulai dari camilan manis hingga olahan gurih, semuanya memiliki karakter kuat yang mudah dikenali.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh oleh-oleh khas Semarang yang tidak boleh dilewatkan dan wajib dibawa pulang.

1. Lunpia Gang Lombok

Lumpia menjadi ikon oleh-oleh Semarang yang paling populer. Isian rebung, telur, dan daging dimasak hingga menghasilkan rasa gurih dengan sentuhan manis alami.

Tekstur kulitnya bisa dipilih sesuai selera, baik basah maupun renyah setelah digoreng.

Aroma rebung terasa khas namun tetap seimbang. Banyak pembeli memilih kemasan vakum agar lebih awet saat dibawa perjalanan jauh.

Harga sekitar Rp15.000–Rp25.000 per buah. Alamat: Jl. Inspeksi No.11, Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

2. Bandeng Juwana Elrina Pandanaran

Bandeng presto dikenal karena durinya yang lunak sehingga aman dimakan. Dagingnya tetap lembut dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam. Produk ini tersedia dalam berbagai varian rasa dan dikemas rapi.

Lokasinya berada di pusat oleh-oleh sehingga mudah dijangkau. Cocok untuk dibawa pulang dalam jumlah banyak.