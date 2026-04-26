10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Semarang Paling Populer, Rasa Otentik Bikin Kalap Bawa Pulang! 

JawaPos.Com - Berjalan di sudut-sudut Semarang selalu meninggalkan satu keinginan yang sama untuk membawa pulang rasa khas dari kota Jawa Tengah ini.
Oleh-oleh di Semarang bukan sekadar makanan, tetapi juga bagian dari pengalaman perjalanan.
Banyak pilihan yang tidak hanya enak, tetapi juga praktis dibawa dan tahan lama.
Mulai dari camilan manis hingga olahan gurih, semuanya memiliki karakter kuat yang mudah dikenali.
Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh oleh-oleh khas Semarang yang tidak boleh dilewatkan dan wajib dibawa pulang.
1. Lunpia Gang Lombok
Lumpia menjadi ikon oleh-oleh Semarang yang paling populer. Isian rebung, telur, dan daging dimasak hingga menghasilkan rasa gurih dengan sentuhan manis alami.
Tekstur kulitnya bisa dipilih sesuai selera, baik basah maupun renyah setelah digoreng.
Aroma rebung terasa khas namun tetap seimbang. Banyak pembeli memilih kemasan vakum agar lebih awet saat dibawa perjalanan jauh.
Harga sekitar Rp15.000–Rp25.000 per buah. Alamat: Jl. Inspeksi No.11, Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.
2. Bandeng Juwana Elrina Pandanaran
Bandeng presto dikenal karena durinya yang lunak sehingga aman dimakan. Dagingnya tetap lembut dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam. Produk ini tersedia dalam berbagai varian rasa dan dikemas rapi.
Lokasinya berada di pusat oleh-oleh sehingga mudah dijangkau. Cocok untuk dibawa pulang dalam jumlah banyak.
Harga sekitar Rp50.000–Rp100.000 per kotak. Alamat: Jl. Pandanaran No.57, Randusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!