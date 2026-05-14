13 Coffee Shop dan Cafe di Semarang yang Paling Cozy serta Ramah untuk Semua Kalangan

JawaPos.Com - Semarang terus berkembang sebagai salah satu kota dengan destinasi kuliner yang semakin beragam, termasuk dalam urusan coffee shop dan cafe yang nyaman untuk berbagai aktivitas.

Kini, cafe tidak hanya menjadi tempat menikmati secangkir kopi, tetapi juga ruang sosial yang mempertemukan banyak kebutuhan, mulai dari work from cafe, meeting santai, mengerjakan tugas, hingga quality time bersama keluarga, pasangan, atau sahabat.

Karena itu, mencari cafe yang cozy dan ramah untuk semua kalangan menjadi hal penting, terutama bagi Anda yang ingin menikmati suasana nyaman tanpa merasa terlalu formal atau terlalu ramai.

Menariknya, coffee shop dan cafe di Semarang hadir dengan karakter yang beragam.

Ada tempat dengan nuansa industrial modern yang cocok untuk pekerja muda, cafe homey yang nyaman untuk ngobrol santai, hingga tempat nongkrong estetik yang menarik bagi pencinta suasana Instagramable.

Tidak sedikit pula cafe yang menawarkan menu lengkap, mulai dari specialty coffee, minuman non-kopi, dessert, hingga makanan berat yang membuat pengunjung betah berlama-lama.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas rekomendasi coffee shop dan cafe di Semarang dengan suasana cozy, nyaman, dan cocok untuk semua kalangan.

Pilihan ini cocok untuk nongkrong santai, kerja remote, quality time, maupun sekadar menikmati suasana kota dengan secangkir kopi favorit.

1. Spiegel Bar & Bistro

Spiegel Bar & Bistro menjadi salah satu tempat nongkrong paling ikonik di Semarang, terutama bagi pengunjung yang menyukai suasana heritage dengan sentuhan modern.

Berlokasi di kawasan Kota Lama, cafe ini menghadirkan pengalaman nongkrong yang berbeda berkat bangunan klasik penuh karakter yang masih mempertahankan nuansa kolonial khas Semarang tempo dulu.

Interiornya memadukan konsep industrial dan vintage dengan pencahayaan hangat yang membuat suasana terasa nyaman dan elegan.

Banyak pengunjung datang ke sini untuk quality time, meeting santai, hingga nongkrong malam bersama teman karena ambience-nya terasa premium namun tetap santai.

Area duduknya juga cukup nyaman untuk menikmati suasana Kota Lama yang khas.