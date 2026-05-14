6 Rekomendasi Kuliner di Dekat Tugu Jogja Paling Hits dan Sedang Viral!





JawaPos.com - Tugu Jogja kerap menjadi tujuan utama wisatawan saat berlibur di Kota Yogyakarta. Tak hanya dikenal sebagai ikon wisata, kawasan ini juga memiliki banyak tempat makan dengan konsep unik yang ramai dibahas di TikTok hingga Instagram.



Di sekitar Tugu Jogja, pengunjung dapat menemukan beragam kuliner, mulai dari menu tradisional hingga modern yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki.



Berdasarkan Pantauan Jawa Pos, berikut 6 rekomendasi kuliner di dekat Tugu Jogja yang hits dan viral di TikTok.



1. Kedai Terang Bintang Pasar Kranggan



Kedai Terang Bintang berada di lantai 2 Pasar Kranggan, Jogja dikenal dengan menu andalan kopi butter yang hits dan viral. Selain itu terdapat juga roti sri rich yaitu roti dengan isian selai srikaya yang lembut dan manis. Tak hanya makanan ringan, Anda juga bisa menikmati sajian mie Jepang yaitu Udon dengan berbagai varian rasa seperti udon xilau dan udon creamy miso.



Untuk harga dengan kisaran antara Rp15.000 hingga Rp35.000, Anda juga sudah dapat menikmati view kota Jogja di sekitar Tugu.



Alamat: Pasar Kranggan Jogja Lantai 2





2. Makmur Chicken & Soda



Jika Anda ingin menikmati sajian ala Amerika, Makmur Chicken & Soda atau dikenal juga dengan nama Burger Makmur dapat menjadi pilihan. Menu hits andalan dan viral di TikTok di tempat ini adalah burger dengan isian potongan daging ayam crispy juicy dan besar yang dipadukan dengan berbagai macan pilihan saos yang bisa Anda pilih.



Untuk sajian minuman, beberapa pilihan soda akan membuat Anda merasakan sensasi makan burger ala warga lokal Negeri Paman Sam. Harga yang dibandrol untuk sebuah burger besar cukup terjangkau yakni Rp28.000 hingga Rp33.000.



Alamat: Jalan Pakuningratan No 37, Jogja (Utara Pasar Kranggan Jogja)





3. Backyard Smoke and Buns



Masih di daerah Pasar Kranggan, Jogja, restoran ala Eropa dan Amerika dengan sajian steak dengan daging sapi kualitas terbaik bisa Anda temui di Backyard Smoke and Buns. Menu populer yang paling banyak dicari diantaranya Beef Brisket, Smoke Beef, Nashville Burger, dan Cheesy Loaded Fries.



Untuk harga mulai dari Rp20.000 dengan berbagai menu terbaik yang bisa Anda coba.



Alamat: Jalan Pakuningratan, Cokrodiningratan, Jogja





4. Taigersprung Dimsum Shop



Sajian dimsum menjadi menu utama di Taigersprung Dimsum Shop yang berada tidak jauh dari Tugu Jogja. Dimsum lembut dengan berbagai varian rasa dapat menjadi pilihan untuk sarapan hingga makan malam mulai dari Xiao Long Bao, bakpao telur asin, dan hakau.



Untuk sajian menu makanan berat ala Tiongkok juga tersedia seperti nasi hainan bebek, mie goreng charsiu, mie secuan sapi, dan mie kari sapi. Restoran halal ini cocok untuk Anda yang bersama dengan rombongan besar karena tempatnya yang luas.



Alamat: Jalan Pakuningratan No 36, Cokrodiningratan, Jogja



5. Cheri Patisserie and Brasserie



Untuk melengkapi wisata kuliner Anda di Jogja, Cheri Patisserie dan Brasserie dengan menu berbagai macam kue dan roti manis seperti klepon cake, raspberry hazelnut cake, dark choco fudge, hingga cheesecake.



Berlokasi tak jauh dari Tugu Jogja, Anda juga dapat memanjakan mata dengan suasana ala fancy cafe yang instagramable.



Alamat: Jalan Kranggan No 28, Cokrodiningratan, Jogja



6. COSAN Coffee Shop



Kopi susu hits yang sedang digemari anak muda Jogja dapat Anda temukan di COSAN Coffee Shop. Berada di selatan Tugu Jogja, tempat ini cocok untuk nongkrong dan menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga karena memiliki view jalan Malioboro yang estetik.



Harga mulai Rp20.000, Anda sudah bisa menikmati segelas es kopi susu di tengah Kota Jogja yang penuh kenangan.



Alamat: Jalan P. Mangkubumi No 22, Gowongan, Jogja.