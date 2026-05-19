12 Wisata Alam Paling Asri di Kota Batu, Liburan Seru View Pegunungan dan Udara Dingin Bikin Ngangenin

JawaPos.com – Batu adalah salah satu kota wisata terbaik di Jawa Timur yang menawarkan kekayaan alam yang luar biasa untuk dinikmati saat liburan.

Kawasan pegunungan yang sejuk ini menyimpan berbagai destinasi wisata alam, mulai dari air terjun yang jernih hingga spot ketinggian yang memanjakan mata.

Setiap destinasi menghadirkan keunikan dan daya tariknya masing-masing, cocok untuk dikunjungi bersama keluarga, teman, maupun pasangan.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Pinhome pada Minggu (17/5), berikut 12 rekomendasi wisata alam cocok buat liburan di kota Batu.

1. Coban Talun

Coban Talun di Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, adalah air terjun populer yang kini berkembang menjadi kawasan wisata kekinian dengan taman bunga, Apache Camp bertema suku Indian, spot foto instagramable, dan pilihan resort untuk menginap.

Aliran air terjunnya yang deras dan jernih berpadu dengan berbagai wahana modern menjadikan kawasan ini sangat diminati oleh berbagai kalangan pengunjung.

2. Paralayang

Kawasan Paralayang di Jalan Songgokerto, Kecamatan Batu, buka 24 jam setiap hari dan menawarkan pemandangan kota dari ketinggian yang semakin memukau saat malam hari dengan gemerlap lampu kota.