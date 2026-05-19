12 Wisata Air Terjun Paling Eksotis di Kota Batu, Cocok buat Liburan Tipis-tipis Tapi Tetap Fantastis

JawaPos.com – Batu dan kawasan sekitarnya dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam terbaik di Jawa Timur, termasuk untuk liburan menikmati air terjun.

Deretan air terjun tersebar di berbagai penjuru kawasan pegunungan ini, masing-masing menghadirkan keindahan dan karakter yang berbeda.

Dari air terjun yang mudah diakses dengan fasilitas lengkap hingga coban tersembunyi yang hanya bisa dicapai melalui jalur trekking menantang, semuanya tersedia.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Nahwa Travel pada Minggu (17/5), berikut 12 rekomendasi wisata air terjun cocok buat liburan di kota Batu.

1. Coban Talun

Coban Talun di Dusun Wonorejo, Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, adalah air terjun setinggi sekitar 75 meter dengan debit air deras yang dikelilingi area kelola rapi termasuk Apache Camp, Pagupon Camp, dan kebun bunga warna-warni.

Kawasan ini menawarkan konsep Apache camp bertema suku Indian yang menjadi daya tarik unik selain keindahan air terjunnya, dengan tiket masuk yang sangat terjangkau.

2. Coban Rais

Coban Rais di kawasan Oro-Oro Ombo, Kota Batu, adalah air terjun setinggi 70 meter yang dapat dicapai melalui jalur trekking sekitar 30 menit dengan pemandangan hutan dan sungai yang menyegarkan sepanjang perjalanan.