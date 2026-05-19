12 Wisata Air Terjun Paling Eksotis di Kota Batu, Cocok buat Liburan Tipis-tipis Tapi Tetap Fantastis

rekomendasi wisata air terjun cocok buat liburan di kota Batu../magnific/ rawpixel.com
JawaPos.com – Batu dan kawasan sekitarnya dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam terbaik di Jawa Timur, termasuk untuk liburan menikmati air terjun.
Deretan air terjun tersebar di berbagai penjuru kawasan pegunungan ini, masing-masing menghadirkan keindahan dan karakter yang berbeda.
Dari air terjun yang mudah diakses dengan fasilitas lengkap hingga coban tersembunyi yang hanya bisa dicapai melalui jalur trekking menantang, semuanya tersedia.
Dilansir dari laman GoTravelly dan Nahwa Travel pada Minggu (17/5), berikut 12 rekomendasi wisata air terjun cocok buat liburan di kota Batu.
1. Coban Talun
Coban Talun di Dusun Wonorejo, Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, adalah air terjun setinggi sekitar 75 meter dengan debit air deras yang dikelilingi area kelola rapi termasuk Apache Camp, Pagupon Camp, dan kebun bunga warna-warni.
Kawasan ini menawarkan konsep Apache camp bertema suku Indian yang menjadi daya tarik unik selain keindahan air terjunnya, dengan tiket masuk yang sangat terjangkau.
2. Coban Rais
Coban Rais di kawasan Oro-Oro Ombo, Kota Batu, adalah air terjun setinggi 70 meter yang dapat dicapai melalui jalur trekking sekitar 30 menit dengan pemandangan hutan dan sungai yang menyegarkan sepanjang perjalanan.
Di kawasan yang sama terdapat Batu Flower Garden dengan berbagai wahana foto kekinian seperti hammock bertingkat, gardu pandang, dan sepeda layang yang sangat populer di kalangan pengunjung muda.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20