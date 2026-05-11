Rekomendasi Tempat Makan Seblak di Bandung dengan Bumbu Khas dan Puluhan Topping yang Dimasak dengan Cara Unik

Ilustrasi seblak/YouTube @10bestid
JawaPos.com- Seblak menjadi kuliner yang digemari banyak orang dengan cita rasa khas dan aroma kencur yang hangat serta topping yang melimpah.
Seblak yang dijuluki sebagai tomyam khas Indonesia ini, berasal dari kerupuk yang direndam, dan dimasak memakai bumbu pedas gurih khas Sunda.
Seblak kini menjadi makanan sunda yang banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, namun jika anda sedang di Bandung, kurang afdol rasanya jika belum mencicipi seblak khas tanah sunda yang lezat dan viral, dari rekomendasi kanal YouTube @10ebstid ini.
Seblak terasa semakin istimewa dengan tingkat kepedasan yang bisa dicustom dengan selera pembeli. Pilihan toppingnya yang semakin beragam mulai dari aneka kerupuk warna-warni, bakso jamur, dumpling, seafood, pakcoy, ceker, sampai tulang rangu yang lezat dan menggugah selera.
Berikut rekomendasi tempat makan seblak di Bandung yang wajib anda coba saat berkunjung ke Kota ini.
Seblak Sultan
Seblak Sultan terletak di Jl. Sultan Agung No.10, Citarum. Seblak Sultan sangat mudah diakses dengan mobil maupun motor. Menawarkan berbagai kerupuk dan toping yang melimpah seperti ceker, tulang, dan jamur, kemudian diolah dengan bumbu rahasia favorit gen Z. Di sini, anda juga bisa memilih level kepedasan sesuai selera.
Seblak Mahda
Warung Seblak Mahda selalu ramai pengunjung meskipun terletak di dalam gang. Beeralamat di Cg. Kretek I No.73/208C, Padasuka, Cibeunying Kidul, seblak mahda memberikan banyak varian topping seperti, kerupuk,cilok, mie, smoke beef, sampai seafood.
Seblak Teh Betty
Seblak teh betty menyediakan topping yang bisa diambil sendiri. Seblak prasmanan di sini juga terbilang unik karena dimasak di atas cobek dan claypot yang dibakar. Seblak teh betty berlokasi di Jl. Sadakeling Burangrang, Lengkong. Anda bisa memesan seblak kering dan seblak kuah.
