Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 22 April 2026 | 16.09 WIB

Rasa Setan! Ini 8 Kuliner Seblak di Bandung yang Cocok Buat Pecinta Pedas Ekstrem

rekomendasi tempat kuliner seblak enak di Bandung../Freepik/ michaelnero

rekomendasi tempat kuliner seblak enak di Bandung../Freepik/ michaelnero

JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai kota asal seblak, makanan khas berbahan kerupuk basah yang kini semakin populer di seluruh Indonesia.

Cita rasa pedas dan gurih dari kuah kencur yang khas menjadikan seblak sebagai salah satu kuliner yang paling banyak dicari di kota ini.

Setiap warung memiliki keunikan tersendiri mulai dari pilihan topping, tingkat kepedasan, hingga konsep tempat yang beragam.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Bolu Lembang pada Rabu (22/4), berikut delapan rekomendasi tempat kuliner seblak enak di Bandung.

1. Seblak Oces

Seblak Oces dikenal sebagai pelopor seblak basah kekinian di kota ini dengan pilihan topping beragam seperti kerupuk warna-warni, bakso, ceker, siomay, dan batagor.

Tersedia varian seblak basah dan kering dengan harga sangat terjangkau mulai Rp8.000–Rp12.000 per porsi, berlokasi di Jalan Purnawarman No. 22, Kota Bandung, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga habis.

2. Seblak Deu Tjenghar

Seblak Deu Tjenghar menawarkan sekitar 30 pilihan isian seblak yang bisa disesuaikan selera, termasuk bakso, ceker, tetelan tulang ayam, kikil, siomay, sosis, jamur, kwetiaw, dan brokoli.

Tersedia lima macam pilihan kerupuk sebagai bahan utama dengan harga terjangkau mulai Rp9.000–Rp17.000 per porsi, berlokasi di Jalan Purnawarman (samping Ngopi Doeloe Purnawarman), dan melayani juga layanan pesan antar.

Artikel Terkait
10 Tempat Makan Seblak di Bandung yang Paling Diburu Pecinta Pedas - Image
Kuliner

10 Tempat Makan Seblak di Bandung yang Paling Diburu Pecinta Pedas

Selasa, 6 Januari 2026 | 15.35 WIB

Seblak Siram Pedas Nyemek dengan Bakso Grill Smokey, Ide Menu Nagih Favorit Warga Indonesia - Image
Kuliner

Seblak Siram Pedas Nyemek dengan Bakso Grill Smokey, Ide Menu Nagih Favorit Warga Indonesia

Selasa, 30 Desember 2025 | 20.30 WIB

Resep Seblak Siram Bakso & Bakso Grill Pedas Gurih, Cocok Disantap Selagi Hangat - Image
Kuliner

Resep Seblak Siram Bakso & Bakso Grill Pedas Gurih, Cocok Disantap Selagi Hangat

Jumat, 26 Desember 2025 | 15.58 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

