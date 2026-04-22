Rasa Setan! Ini 8 Kuliner Seblak di Bandung yang Cocok Buat Pecinta Pedas Ekstrem

JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai kota asal seblak, makanan khas berbahan kerupuk basah yang kini semakin populer di seluruh Indonesia.

Cita rasa pedas dan gurih dari kuah kencur yang khas menjadikan seblak sebagai salah satu kuliner yang paling banyak dicari di kota ini.

Setiap warung memiliki keunikan tersendiri mulai dari pilihan topping, tingkat kepedasan, hingga konsep tempat yang beragam.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Bolu Lembang pada Rabu (22/4), berikut delapan rekomendasi tempat kuliner seblak enak di Bandung.

1. Seblak Oces

Seblak Oces dikenal sebagai pelopor seblak basah kekinian di kota ini dengan pilihan topping beragam seperti kerupuk warna-warni, bakso, ceker, siomay, dan batagor.

Tersedia varian seblak basah dan kering dengan harga sangat terjangkau mulai Rp8.000–Rp12.000 per porsi, berlokasi di Jalan Purnawarman No. 22, Kota Bandung, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga habis.

2. Seblak Deu Tjenghar

Seblak Deu Tjenghar menawarkan sekitar 30 pilihan isian seblak yang bisa disesuaikan selera, termasuk bakso, ceker, tetelan tulang ayam, kikil, siomay, sosis, jamur, kwetiaw, dan brokoli.