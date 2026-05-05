14 Seblak Bandung Paling Viral dengan Kuah Pedas Gurih, Bikin Pembeli Ketagihan Tanpa Henti

Ilustrasi seblak di bandung. (Magnific)
JawaPos.Com - Seblak telah menjadi salah satu ikon kuliner Bandung yang berhasil mencuri perhatian pecinta makanan pedas di seluruh Indonesia.
Hidangan berbahan dasar kerupuk basah ini disajikan dengan kuah pedas gurih yang khas, dipadukan dengan berbagai topping seperti ceker, bakso, sosis, mie, hingga seafood.
Sensasi pedas yang menggigit berpadu dengan aroma kencur yang kuat membuat seblak memiliki cita rasa unik yang sulit ditandingi.
Di Bandung, seblak bukan sekadar jajanan biasa, tetapi telah berkembang menjadi kuliner viral yang terus berinovasi.
Banyak penjual menghadirkan varian baru dengan level pedas ekstrem hingga topping melimpah yang menggugah selera.
Tak heran jika banyak tempat makan seblak selalu dipadati pengunjung, terutama kalangan anak muda yang gemar tantangan rasa pedas.
Dengan harga yang relatif terjangkau dan porsi yang mengenyangkan, seblak menjadi pilihan kuliner favorit untuk dinikmati kapan saja.
Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas seblak Bandung paling viral yang wajib Anda coba.
1. Seblak Jeletet Murni
Seblak Jeletet Murni menjadi salah satu yang paling viral di Bandung karena dikenal dengan level pedasnya yang ekstrem dan menantang.
Kuahnya kental dengan cita rasa gurih yang kuat, diolah dari bumbu rempah khas yang meresap sempurna.
Berbagai topping seperti ceker, bakso, sosis, dan mie instan disajikan dalam porsi melimpah sehingga terasa sangat mengenyangkan.
Sensasi pedasnya memang dominan, namun tetap nikmat karena keseimbangan rasa gurih dan aroma kencur yang khas.
Harga seporsi berkisar Rp20.000 hingga Rp40.000 tergantung pilihan topping.
Lokasinya berada di kawasan Jalan Buah Batu yang dikenal sebagai salah satu pusat kuliner hits di Bandung dan selalu ramai pengunjung.
