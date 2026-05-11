Selalu Bikin Kangen! Inilah 17 Mie Ayam Paling Enak di Surabaya dengan Topping Melimpah

Surabaya tidak pernah kehabisan pilihan kuliner yang mampu memanjakan lidah, dari hidangan legendaris khas Jawa Timur hingga jajanan kekinian yang terus bermunculan.

Namun di antara banyaknya pilihan makanan, mie ayam tetap menjadi comfort food yang selalu punya tempat spesial di hati pecinta kuliner.

Semangkuk mie kenyal dengan kuah gurih, topping ayam berbumbu manis gurih, pangsit renyah, bakso, sawi segar, hingga tambahan ceker atau jamur selalu menjadi kombinasi yang sulit ditolak kapan saja.

Yang membuat mie ayam di Surabaya begitu menarik adalah variasi rasa dan topping yang ditawarkan setiap tempat makan.

Ada mie ayam legendaris dengan resep turun-temurun yang tetap konsisten enak dari dulu hingga sekarang, ada pula spot viral dengan topping super melimpah yang bikin puas sejak suapan pertama.

Mulai dari gerobakan sederhana yang selalu antre hingga rumah makan nyaman untuk keluarga, semuanya punya daya tarik tersendiri yang membuat pelanggan ingin kembali lagi.

Jika Anda sedang mencari mie ayam enak di Surabaya untuk makan siang, makan malam, atau sekadar mengobati rasa kangen pada comfort food favorit, daftar ini wajib masuk wishlist kuliner Anda.

Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh belas kuliner mie ayam paling enak di Surabaya yang terkenal dengan topping melimpah dan rasa yang bikin nagih.

1. Mie Ayam Tumini Surabaya

Mie Ayam Tumini menjadi salah satu spot favorit bagi pencinta mie ayam di Surabaya yang mencari porsi besar dengan topping melimpah.

Sajian mie ayam di sini dikenal memiliki tekstur mie yang kenyal dan tidak mudah lembek, dipadukan dengan topping ayam berbumbu gurih manis yang dimasak hingga meresap sempurna.

Aroma kuah kaldunya juga terasa begitu menggoda sejak mangkuk disajikan di meja.

Banyak pelanggan menyukai tambahan bakso, pangsit goreng, hingga ceker yang membuat satu porsi terasa semakin lengkap dan mengenyangkan.

Suasana tempat makan ini hampir selalu ramai, terutama saat jam makan siang dan akhir pekan.