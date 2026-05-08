10 Pilihan Cafe Paling Estetik di Pacet Mojokerto, Menu Kuliner Lengkap dan Tempat Nyaman

JawaPos.com – Cafe estetik di Pacet Mojokerto kini hadir dalam ragam konsep yang sangat memukau, dari cafe tengah sawah dengan gazebo bambu hingga rumah panggung kayu di dalam hutan pinus yang sangat menakjubkan.

Setiap cafe punya daya tarik tersendiri, mulai dari pemandangan pegunungan, hamparan persawahan, konsep unik, hingga menu kuliner terjangkau yang sangat cocok untuk semua kalangan.

Kawasan Pacet yang dikelilingi Gunung Welirang dan Penanggungan menjadikannya surga cafe alam terbaik yang sangat cocok dikunjungi kapan saja bersama keluarga maupun teman.

Dilansir dari laman Pinhome dan SuperApp pada Jumat (8/5), berikut sepuluh rekomendasi kuliner cafe paling estetik di Pacet Mojokerto.

1. Nabs Cafe Pacet

Cafe yang berlokasi di Jl. Air Panas No. 20, Padusan, Pacet dan buka setiap hari dari pukul 12.00 hingga 21.00 ini menghadirkan konsep modern estetik dengan area indoor dan outdoor yang dikelilingi pemandangan hamparan bukit dan sawah hijau.

Di malam hari suasananya sangat romantis berkat lampu-lampu kecil yang sangat cantik, dengan menu kekinian dan cemilan mulai dari Rp10.000.

2. Latarte Cafe

Cafe yang berlokasi di Jl. Air Panas, Padusan, Pacet dan buka Senin–Kamis pukul 10.00–20.00 serta Sabtu–Minggu pukul 13.00–21.00 ini berada di tengah perbukitan dengan pemandangan persawahan dan pegunungan yang sangat menakjubkan.