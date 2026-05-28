6 Rekomendasi Soto Lamongan Legendaris di Jakarta yang Wajib Dicoba, Gurih Kuahnya Bikin Nagih!

JawaPos.com - Soto Lamongan menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia karena memiliki cita rasa gurih dengan kuah kuning khas yang kaya rempah.
Di Jakarta, ada banyak tempat makan soto Lamongan yang terkenal enak dan sudah memiliki pelanggan setia sejak lama.
Mulai dari warung sederhana hingga tempat makan yang ramai saat jam makan siang, semuanya menawarkan sensasi soto ayam dengan taburan koya yang menggugah selera.
Bagi pecinta kuliner berkuah, berikut rekomendasi soto Lamongan legendaris di Jakarta yang wajib masuk daftar kuliner favorit Anda seperti dilansir dari Google Maps.
1. Soto Ayam Lamongan Cak Pri
Soto Ayam Lamongan Cak Pri dikenal dengan kuah kaldunya yang gurih dan aroma rempah yang kuat. Potongan ayam yang empuk dipadukan dengan taburan koya membuat rasa sotonya semakin nikmat.
Tempat makan ini sering menjadi pilihan warga Jakarta yang ingin menikmati cita rasa khas Lamongan tanpa harus pergi ke Jawa Timur.
Selain soto ayam, tersedia pula aneka lauk pendamping seperti sate usus, telur, hingga kerupuk yang membuat pengalaman makan semakin lengkap.
2. Soto Lamongan Cak Wan
Jika mencari soto Lamongan dengan rasa autentik, Soto Lamongan Cak Wan bisa menjadi pilihan menarik. Kuahnya terasa ringan namun tetap kaya rasa, cocok disantap kapan saja, terutama saat cuaca sedang dingin atau hujan.
Porsi ayam yang cukup banyak serta sambal pedas khas Lamongan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Tak heran jika tempat makan ini sering ramai oleh pecinta kuliner Nusantara.
3. Soto Lamongan Menara Saidah
Berlokasi di kawasan strategis Jakarta, Soto Lamongan Menara Saidah cukup populer di kalangan pekerja kantoran maupun pencinta makanan tradisional.
