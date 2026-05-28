15 Spot Gulai Kambing Legendaris di Jakarta dengan Cita Rasa Autentik dan Porsi Mengenyangkan

JawaPos.Com - Jakarta tidak pernah kehabisan pilihan untuk urusan kuliner, termasuk bagi pencinta olahan kambing yang selalu mencari sajian berbumbu kuat dengan rasa yang memanjakan lidah.

Di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang serba cepat, semangkuk gulai kambing hangat tetap menjadi comfort food yang punya penggemar setia dari berbagai generasi.

Kuah gurih yang kaya rempah, aroma khas yang langsung menggoda sejak hidangan tersaji, hingga potongan daging kambing yang empuk membuat menu ini selalu berhasil menghadirkan pengalaman makan yang memuaskan.

Tidak hanya cocok untuk santapan makan siang, gulai kambing juga kerap menjadi pilihan favorit saat malam ketika ingin menikmati hidangan berat yang benar-benar mengenyangkan.

Menariknya, Jakarta memiliki banyak tempat makan kambing dengan karakter rasa yang berbeda.

Ada yang mempertahankan resep klasik dengan cita rasa tradisional yang akrab di lidah, ada pula yang menghadirkan sentuhan khas Solo, Klaten, hingga nuansa kari yang lebih kaya rempah.

Keberagaman inilah yang membuat pencinta gulai kambing punya banyak opsi untuk dijelajahi, mulai dari warung sederhana yang sudah lama jadi langganan hingga rumah makan yang tetap eksis di tengah perubahan tren kuliner.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas rekomendasi kuliner gulai kambing di Jakarta yang wajib dicoba.

1. Gulai Kepala Kambing Pak Fadil

Gulai Kepala Kambing Pak Fadil menjadi salah satu nama yang cukup legendaris di kalangan pencinta olahan kambing di Jakarta.

Tempat makan ini telah lama dikenal sebagai destinasi bagi mereka yang mencari sajian kambing dengan cita rasa tradisional yang kuat dan autentik.

Menu andalannya, yaitu gulai kepala kambing, memiliki daya tarik tersendiri karena menawarkan kuah yang kaya rempah dengan rasa gurih yang mendalam dan aroma yang menggugah selera sejak pertama kali disajikan ke meja.

Bagian kepala kambing yang digunakan dimasak dalam waktu yang cukup lama sehingga teksturnya menjadi empuk dan bumbu dapat meresap hingga ke dalam.

Kuah gulainya terasa kental dengan perpaduan berbagai rempah yang menghasilkan rasa hangat dan kompleks di setiap suapan.