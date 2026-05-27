Menikmati Malam Jogja di 10 Angkringan Terbaik, Dari Kopi Joss hingga Nasi Kucing Legendaris

Yogyakarta selalu memiliki cara sederhana untuk membuat siapa saja merasa rindu.

Ketika malam mulai turun dan suasana kota berubah lebih tenang, angkringan menjadi tempat yang paling dicari untuk menikmati kuliner khas dengan suasana hangat dan bersahaja.

Deretan gerobak sederhana, aroma sate bakar, serta obrolan santai menghadirkan pengalaman yang sulit dilupakan.

Bagi masyarakat Jogja, angkringan bukan hanya tempat makan murah meriah. Angkringan sudah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan malam kota ini.

Mulai dari mahasiswa, pekerja, wisatawan, hingga keluarga, semuanya bisa duduk bersama menikmati nasi kucing, wedang hangat, dan berbagai lauk tradisional tanpa sekat.

Kini, banyak angkringan di Jogja berkembang dengan konsep yang lebih nyaman dan modern tanpa kehilangan identitas khasnya.

Ada yang tetap mempertahankan suasana lesehan klasik, ada pula yang menghadirkan konsep estetik dan ramah keluarga.

Berikut 10 angkringan terbaik di Jogja yang wajib Anda coba saat menikmati suasana malam Kota Gudeg yang dirangkum dari Google Maps pada Rabu (27/06).