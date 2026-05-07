13 Surabi Bandung yang Paling Direkomendasikan: Tekstur Lembut, Pinggiran Renyah dengan Rasa Khas yang Memanjakan Lidah

JawaPos.Com - Bandung selalu berhasil menghadirkan kuliner tradisional yang mampu bertahan di tengah perkembangan makanan modern, salah satunya adalah surabi.

Jajanan khas Sunda ini terkenal dengan teksturnya yang lembut di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir, menciptakan sensasi makan yang unik dan bikin ketagihan.

Dibuat dari adonan tepung beras dan santan, lalu dimasak menggunakan tungku tradisional, surabi memiliki aroma khas yang sulit dilupakan.

Kini, surabi di Bandung hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari yang klasik dengan topping oncom dan kinca manis hingga versi modern dengan keju, cokelat, dan aneka topping kekinian.

Meski begitu, banyak tempat masih mempertahankan cara memasak tradisional agar rasa autentiknya tetap terjaga.

Hal inilah yang membuat surabi tetap menjadi salah satu kuliner favorit wisatawan maupun warga lokal.

Dengan harga yang terjangkau dan rasa yang khas, surabi cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai camilan sore maupun teman nongkrong malam.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas surabi Bandung yang paling direkomendasikan karena cita rasanya yang khas dan memanjakan lidah, wajib Anda coba.

1. Surabi Cihapit

Surabi Cihapit sudah lama menjadi ikon kuliner tradisional Bandung yang tetap bertahan di tengah banyaknya inovasi makanan modern.

Ciri khas utamanya terletak pada tekstur yang unik, bagian tengahnya sangat lembut, sedikit basah, dan terasa creamy dari santan, sementara bagian pinggirnya tipis dan renyah karena dipanggang perlahan di atas tungku.

Proses memasaknya yang masih menggunakan arang memberikan aroma asap yang khas, membuat surabi ini memiliki karakter yang sulit ditiru oleh metode modern.

Varian klasik seperti oncom dan kinca gula merah menjadi favorit karena menghadirkan rasa autentik khas Sunda.

Oncomnya memiliki rasa gurih dengan sedikit sentuhan fermentasi yang khas, sementara kinca gula merah memberikan rasa manis legit dengan aroma karamel alami.