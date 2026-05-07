Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 7 Mei 2026 | 17.10 WIB

13 Surabi Bandung yang Paling Direkomendasikan: Tekstur Lembut, Pinggiran Renyah dengan Rasa Khas yang Memanjakan Lidah

Ilustrasi surabi di Bandung. (Freepik) - Image

Ilustrasi surabi di Bandung. (Freepik)

JawaPos.Com - Bandung selalu berhasil menghadirkan kuliner tradisional yang mampu bertahan di tengah perkembangan makanan modern, salah satunya adalah surabi. 

Jajanan khas Sunda ini terkenal dengan teksturnya yang lembut di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir, menciptakan sensasi makan yang unik dan bikin ketagihan. 

Dibuat dari adonan tepung beras dan santan, lalu dimasak menggunakan tungku tradisional, surabi memiliki aroma khas yang sulit dilupakan.

Kini, surabi di Bandung hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari yang klasik dengan topping oncom dan kinca manis hingga versi modern dengan keju, cokelat, dan aneka topping kekinian. 

Meski begitu, banyak tempat masih mempertahankan cara memasak tradisional agar rasa autentiknya tetap terjaga. 

Hal inilah yang membuat surabi tetap menjadi salah satu kuliner favorit wisatawan maupun warga lokal.

Dengan harga yang terjangkau dan rasa yang khas, surabi cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai camilan sore maupun teman nongkrong malam. 

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas surabi Bandung yang paling direkomendasikan karena cita rasanya yang khas dan memanjakan lidah, wajib Anda coba.

1. Surabi Cihapit

Surabi Cihapit sudah lama menjadi ikon kuliner tradisional Bandung yang tetap bertahan di tengah banyaknya inovasi makanan modern. 

Ciri khas utamanya terletak pada tekstur yang unik, bagian tengahnya sangat lembut, sedikit basah, dan terasa creamy dari santan, sementara bagian pinggirnya tipis dan renyah karena dipanggang perlahan di atas tungku. 

Proses memasaknya yang masih menggunakan arang memberikan aroma asap yang khas, membuat surabi ini memiliki karakter yang sulit ditiru oleh metode modern.

Varian klasik seperti oncom dan kinca gula merah menjadi favorit karena menghadirkan rasa autentik khas Sunda. 

Oncomnya memiliki rasa gurih dengan sedikit sentuhan fermentasi yang khas, sementara kinca gula merah memberikan rasa manis legit dengan aroma karamel alami. 

Perpaduan ini menciptakan keseimbangan rasa yang sederhana namun sangat memuaskan.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
8 Surabi di Bandung yang Melegenda, Kuliner Sedap Menggoda yang Bertahan di Tengah Masa - Image
Kuliner

8 Surabi di Bandung yang Melegenda, Kuliner Sedap Menggoda yang Bertahan di Tengah Masa

Rabu, 22 April 2026 | 17.45 WIB

10 Tempat Surabi di Bandung: Dari Rasa Tradisional hingga Kreasi Kekinian yang Selalu Dirindukan - Image
Kuliner

10 Tempat Surabi di Bandung: Dari Rasa Tradisional hingga Kreasi Kekinian yang Selalu Dirindukan

Selasa, 6 Januari 2026 | 15.50 WIB

Pecinta Surabi Merapat! Ini 3 Tempat Surabi Paling Enak di Bandung - Image
Kuliner

Pecinta Surabi Merapat! Ini 3 Tempat Surabi Paling Enak di Bandung

Kamis, 4 Desember 2025 | 01.25 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore