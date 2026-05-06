Cara Mudah Bikin Nasi Goreng Margarin dari Sisa Nasi yang Ada di Rumah, Solusi Praktis Ubah Nasi Sisa Jadi Menu yang Lezat

JawaPos.com - Punya nasi sisa semalam di rumah? Daripada terbuang, kamu bisa mengolahnya menjadi nasi goreng margarin yang simpel tapi menggugah selera.

Menu rumahan ini terkenal dengan aroma khas yang harum dan rasa gurih yang bikin siapa saja langsung lapar.

Dengan bahan yang mudah ditemukan, nasi goreng margarin cocok jadi pilihan cepat untuk sarapan maupun makan malam.

Untuk mengetahui resep lengkapnya, berikut telah kami rangkum ulasannya seperti dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-Bahan Nasi Goreng Margarin

Untuk membuat nasi goreng margarin yang lezat, siapkan bahan berikut:

- 500 gram nasi putih sisa (lebih baik nasi dingin)

- 1 batang bawang prei, iris tipis

- 2 butir telur

- 1 sendok teh garam

- 1 sachet merica bubuk

- 1 sachet bawang putih bubuk

- 2 sendok makan margarin