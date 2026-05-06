12 Kuliner Ayam Geprek Top di Malang yang Tepungnya Crispy, Dagingnya Juicy dan Sambalnya Bikin Uji Nyali

JawaPos.com – Kota Malang, kuliner khasnya selalu berhasil memikat siapa saja yang datang berkunjung untuk mencicipi kelezatan lokal.

Salah satu hidangan yang paling dicari oleh warga maupun wisatawan adalah sajian ayam geprek dengan sambal yang melimpah.

Setiap kedai memiliki keunikan tersendiri dalam meracik bumbu rahasia serta menyediakan tingkat kepedasan yang beragam bagi pelanggan.

Kamu bisa menikmati sensasi makan yang memuaskan dengan pilihan menu pendamping yang sangat bervariasi di setiap tempatnya.

Dilansir dari laman Nahwa Travel dan Dolan Dolen pada Rabu (6/5), berikut 12 rekomendasi kuliner ayam geprek super nendang di Malang.

1. Ayam Geprek The Master

Kedai ini menawarkan paket makan sangat terjangkau mulai dari sembilan belas ribu rupiah sudah termasuk minum es teh.

Kamu bisa mencicipi sambal teri yang sangat pedas atau tambahan sambal embe kaya rempah untuk rasa lebih autentik.

Warung ini berlokasi di Jalan Borobudur Nomor 22 Mojolangu dan menyediakan pilihan menu ayam penyet dengan ukuran besar.