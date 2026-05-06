Rekomendasi Ragam Warung Nasi Enak di Malang, Kuliner dengan Lauk Pilihan hingga Sambal Nendang

Rekomendasi kuliner warung nasi enak di Malang / foto : Magnific/ galitskaya
JawaPos.com – Malang dikenal sebagai salah satu kota dengan tradisi kuliner nasi yang paling kaya dan beragam di Jawa Timur.
Dari nasi pecel legendaris hingga nasi jagung khas pedesaan, setiap sajian memiliki keunikan rasa dan cerita yang menarik untuk dijelajahi.
Warung sederhana hingga rumah makan estetik sama-sama menawarkan pengalaman makan yang tak terlupakan bagi siapa pun yang berkunjung.
Dilansir dari laman Singosari Bolu Malang dan Pia Mangkok pada Rabu (6/5), berikut sepuluh rekomendasi kuliner warung nasi enak di Malang.
1. Pecel Kawi Hj. Musilah
Pecel Kawi Hj. Musilah telah berdiri sejak tahun 1975 dan terkenal dengan sambal pecel gurih pedas berbumbu kacang halus yang menjadi ciri khas utamanya.
Sajian nasi pecel di sini dilengkapi rempeyek renyah dan pilihan lauk khas Jawa Timur yang membuat setiap porsinya terasa istimewa.
Berlokasi di Jalan Kawi Kios No. 43B, Bareng, Klojen, Kota Malang, buka setiap hari pukul 06.30–17.00 WIB dengan harga mulai Rp20.000–Rp50.000 per porsi.
2. Nasi Buk Matirah
Nasi Buk Matirah adalah pelopor nasi buk di kota ini yang menyajikan nasi hangat dengan lauk daging, sambal petis, dan kuah santan gurih menggunakan resep turun-temurun yang masih dipertahankan hingga kini.
