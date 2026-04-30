Resep Ketan Bubuk Praktis Hanya Dibuat dengan Rice Cooker, Camilan Jadul yang Pulen dan Bikin Nostalgia

JawaPos.com - Ketan bubuk merupakan salah satu jajanan pasar tradisional yang hingga kini masih digemari banyak orang.

Perpaduan ketan pulen dengan taburan bubuk kedelai gurih manis menghadirkan cita rasa khas yang sulit dilupakan.

Kabar baiknya, kini Anda bisa membuat ketan bubuk sendiri di rumah dengan cara yang lebih praktis, cukup menggunakan rice cooker.

Metode ini sangat cocok bagi Anda yang ingin menikmati camilan tradisional tanpa ribet. Selain mudah, hasil ketannya tetap pulen, harum, dan lezat seperti buatan penjual jajanan pasar.

Yuk simak cara membuat ketan bubuk yang pulen dan harum seperti dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Cara Membuat Ketan Pulen dengan Rice Cooker

Langkah pertama adalah menyiapkan beras ketan putih.

Rendam ketan menggunakan air panas selama kurang lebih 10 menit agar teksturnya lebih empuk saat dimasak.

Setelah direndam, tiriskan hingga airnya benar-benar berkurang.