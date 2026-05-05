9 Warung Nasi Gandul di Kota Pati yang Kuahnya Lebih Gelap dan Gurih, Ada di Google Maps
JawaPos.com - Nasi gandul dikenal sebagai kuliner khas Pati yang punya ciri khas kuah cokelat gelap dengan rasa gurih manis yang nendang. Di Kota Pati sendiri, ada banyak warung legendaris hingga yang lebih modern, tapi tetap mempertahankan cita rasa autentik yang bikin nagih.
Buat kamu yang lagi berburu nasi gandul dengan kuah pekat dan daging empuk, berikut ini 9 warung nasi gandul di Pati yang bisa kamu temukan di Google Maps dan wajib masuk daftar kulineranmu.
Warung satu ini termasuk yang paling sering direkomendasikan pecinta kuliner lokal. Kuahnya terkenal lebih gelap dibanding nasi gandul lain, dengan rasa gurih yang meresap sampai ke serat dagingnya. Disajikan dengan alas daun pisang, aromanya makin menggoda sejak pertama datang ke meja.
Selain daging sapi, kamu juga bisa pilih jeroan yang dimasak empuk tanpa bau. Lokasinya cukup strategis dan mudah ditemukan di Google Maps, jadi nggak perlu takut nyasar. Cocok buat makan siang atau makan malam santai.
Kalau kamu suka kuah yang lebih kental dan legit, warung ini layak dicoba. Warna kuahnya cenderung cokelat tua dengan rasa manis gurih yang seimbang. Porsinya juga cukup mengenyangkan, cocok buat kamu yang datang dalam kondisi lapar berat.
Tempatnya sederhana, tapi selalu ramai pembeli. Justru di situlah daya tariknya—cita rasa rumahan yang autentik dan konsisten dari dulu hingga sekarang.
Pak Tomo punya ciri khas kuah yang lebih bold dan sedikit berminyak, bikin rasa gurihnya makin terasa. Dagingnya dipotong cukup besar, jadi puas di setiap suapan.
Warung ini juga terkenal dengan sambalnya yang pedas nendang. Perpaduan kuah gurih dan sambal pedas bikin sensasi makan jadi makin lengkap.
Warung Nasi Gandul Mbak Tum menawarkan nasi gandul dengan sentuhan rasa yang lebih ringan, tapi tetap mempertahankan kuah gelap khasnya. Cocok buat kamu yang nggak terlalu suka rasa yang terlalu berat.
Meski begitu, dagingnya tetap empuk dan bumbunya meresap. Tempatnya juga bersih dan nyaman, cocok buat makan bareng keluarga.
