13 Bakery Favorit di Malang untuk Kuliner Enak dari Roti Klasik sampai Dessert Kekinian

Rekomendasi kuliner bakery di Malang
JawaPos.com – Malang dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan bakery dan pastry paling beragam dan berkualitas di Jawa Timur.
Dari toko roti legendaris yang telah berdiri puluhan tahun hingga cafe bakery modern bergaya Eropa, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.
Cita rasa croissant premium, cromboloni viral, hingga roti tradisional dengan resep turun-temurun semuanya bisa ditemukan dalam satu kota yang penuh kuliner ini.
Dilansir dari laman Singosari Bolu Malang dan Traveloka pada Selasa (5/5), berikut tujuh rekomendasi kuliner bakery di Malang.
1. Retawu Deli
Retawu Deli adalah cafe bakery dengan bangunan merah terakota yang menawan, menghadirkan pastry fresh setiap hari seperti croissant milk pudding, kouign amann, pain au chocolat, tarte au passion, dan strawberry cheesecake.
Berlokasi di Jalan Retawu No. 4, Klojen, Kota Malang, dan buka setiap hari mulai pukul 06.30–19.30 WIB.
2. Luke Artisan Bakery
Luke Artisan Bakery menyajikan produk premium seperti croissant, pain au chocolat, canele, roti sourdough, Dubai Choco Brownie dengan kunafah pistachio, serta pilihan cake seperti cashew gianduja dan raspberrymisu.
Berlokasi di Jalan Pahlawan Trip No. 11, Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan buka setiap hari mulai pukul 07.00–22.00 WIB.
