16 Rekomendasi Sate Ayam Jakarta yang Wajib Masuk Wishlist Pecinta Kuliner dengan Cita Rasa Klasik yang Melegenda

JawaPos.Com - Jakarta selalu menjadi pusat kuliner dengan pilihan yang sangat beragam, termasuk sate ayam yang memiliki tempat istimewa di hati para pecinta makanan Nusantara.

Hidangan ini dikenal dengan daging ayam yang empuk, dibakar hingga matang sempurna, lalu disajikan dengan bumbu kacang kental atau kecap gurih yang meresap hingga ke setiap gigitan.

Perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas menjadikan sate ayam sebagai menu yang tidak pernah membosankan.

Di berbagai sudut Jakarta, sate ayam hadir dalam banyak versi, mulai dari yang legendaris dengan resep turun-temurun hingga tempat makan modern yang menawarkan inovasi rasa.

Banyak di antaranya sudah berdiri puluhan tahun dan tetap mempertahankan cita rasa klasik yang menjadi ciri khasnya.

Tidak heran jika tempat-tempat ini selalu ramai pengunjung, baik siang maupun malam.

Dengan harga yang bervariasi dan porsi yang memuaskan, sate ayam di Jakarta menjadi pilihan kuliner yang cocok untuk semua kalangan.

Dilansir dari Google Maps, inilah enam belas rekomendasi sate ayam Jakarta yang wajib masuk wishlist Anda.

1. Sate Ayam Senayan

Sate Ayam Senayan menjadi salah satu yang paling dikenal di Jakarta karena kualitas rasa yang stabil dan penyajiannya yang rapi.

Potongan daging ayamnya empuk dengan ukuran yang pas, menghasilkan tekstur juicy saat dibakar dengan api sedang.

Bumbu kacangnya kental, halus, dan memiliki perpaduan rasa gurih serta manis yang seimbang.

Disajikan bersama lontong yang lembut dan pelengkap sederhana, hidangan ini terasa lengkap dan memuaskan. Aroma bakaran arang juga menambah kelezatan saat disantap.

Harga seporsi berkisar Rp35.000 hingga Rp60.000, berlokasi di kawasan Senayan.