20 Rekomendasi Burger Terlezat di Surabaya, Kuliner Enak Tanpa Bikin Kantong Kering

JawaPos.com - Menjelajahi beragam pilihan kuliner lezat di Surabaya tidak akan lengkap tanpa mencicipi keunikan hidangan burger yang ditawarkan oleh berbagai gerai lokal maupun internasional.

Kota ini menyimpan daftar panjang tempat makan yang menyajikan roti lapis daging dengan sentuhan kreatif, mulai dari konsep pelaut hingga perpaduan gaya Jepang yang unik.

Berikut destinasi terbaik untuk memuaskan rasa lapar dengan pilihan menu yang sangat variatif dan menggoda selera.

Dilansir dari laman Swara dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (4/5), berikut 20 rekomendasi kuliner burger enak di Surabaya.

1. Navy seals

Kedai ini mengusung konsep fast food bertema pelaut yang menyajikan perpaduan rasa ala Texas dan Meksiko yang unik.

Kamu bisa mengunjungi lokasinya yang berada di Jalan Sulawesi nomor 16 sampai 18 di kawasan Ngagel yang cukup strategis.

2. Burgushi

Tempat ini menawarkan inovasi unik berupa perpaduan burger dan sushi yang menggunakan nasi goreng tepung panko sebagai pengganti roti.