16 Spot Kuliner Ayam Geprek Terenak di Surabaya, dari Sambal Bawang Menggoda hingga Pedas Luar Biasa

JawaPos.com - Kota Surabaya menyimpan banyak pilihan kuliner ayam geprek yang menghadirkan cita rasa pedas menggigit untuk berbagai selera.

Dari kedai sederhana dengan gerobak hingga restoran modern berkonsep cozy, kuliner ayam geprek di Surabaya terus berkembang dengan berbagai inovasi sambal dan menu.

Setiap kedai ayam geprek di Surabaya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari sambal bajak khas hingga varian geprek mozarella dan telur asin yang kreatif.

Dilansir dari laman ACI dan Pinhome pada Senin (4/5), berikut 16 rekomendasi kuliner ayam geprek enak di Surabaya.

1. Kakkk, Ayam Geprek!!!

Berlokasi di Jalan Dharmawangsa Nomor 115A, Kertajaya, Gubeng, Surabaya, kedai yang disebut sebagai pelopor ayam geprek pertama di kota ini buka setiap Senin hingga Sabtu mulai pukul 10.30 hingga 20.00.

Ayamnya memiliki tekstur tepung yang renyah dengan bumbu yang meresap ke dalam daging, disajikan dengan sambal pedas beragam level serta menu tambahan seperti sate usus dan bakwan goreng.

2. GAG – Gerobak Ayam Geprek

Berlokasi di Grand Harvest, Taman Harvestory H-03, Balas Klumprik, Wiyung, Surabaya, kedai ini buka setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 15.00 hingga 21.00 dan Sabtu hingga Minggu mulai pukul 11.00 hingga 21.30.