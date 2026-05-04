10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Gubeng Surabaya, Cocok Buat Transit Singkat Saat Lapar Melanda

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan kekayaan kuliner tradisional yang paling beragam dan legendaris di Indonesia.

Kawasan sekitar Stasiun Gubeng menjadi salah satu titik terbaik untuk berburu makanan khas dengan harga terjangkau dan cita rasa yang selalu memuaskan.

Dari sate klopo hingga rujak cingur, semua hidangan ikonik kota ini bisa ditemukan dalam jarak yang sangat dekat dari stasiun.

Dilansir dari laman Rumah123 dan Bundar Trans pada Senin (4/5), berikut sepuluh rekomendasi kuliner dekat stasiun gubang Surabaya.

1. Sate Klopo Ondomohen Bu Asih

Sate Klopo Ondomohen Bu Asih adalah kuliner ikonik yang telah berdiri sejak 1945, menyajikan sate ayam dan daging dengan bumbu kacang yang diperkaya parutan kelapa bakar sehingga menghasilkan cita rasa gurih dan manis yang unik.

Harga mulai Rp25.000–Rp35.000 per porsi, berlokasi di Jalan Walikota Mustajab No. 36, Genteng, dan buka setiap hari mulai pukul 07.00–22.00 WIB, hanya sekitar empat menit berkendara dari stasiun.

2. Rujak Cingur Cak Durasim

Rujak Cingur Cak Durasim adalah tempat makan legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1943, menyajikan rujak cingur berisi sayuran, tauge, mangga muda, tempe, tahu, dan cingur dengan bumbu petis khas turun-temurun.